Экспортеров обязали поторопиться с информированием

При отсутствии предварительной информации товар из-за рубежа будет относиться к области риска

C 1 октября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ вводят предварительное информирование об экспортируемых товарах. Отныне экспортер должен будет передавать РЖД информацию о провозимых товарах за 4 часа до прибытия поезда в железнодорожный пропускной пункт на границе. За 2 часа до прибытия эти сведения, как ожидается, будут поступать из РЖД в ФТС.

Данные могут быть поданы монополии двумя способами: от самого экспортера через специальный портал или от администрации иностранной железной дороги в электронном виде. По словам первого заместителя начальника департамента информатизации РЖД Надежды ДАВЫДЕНКО, электронный документооборот уже налажен с Финляндией, Эстонией и Латвией.

При этом те партии товаров, в отношении которых предварительная информация не была представлена таможне в установленном объеме и в установленные сроки, будут относиться к области риска.

В Дальневосточном регионе доля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, занимает около 15% от общего объема перемещаемых грузов. В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления функционируют три железнодорожных пункта пропуска (ЖДПП): Пограничный Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни, который является крупнейшим железнодорожным пунктом пропуска Дальневосточного региона; Махалино Хасанского таможенного поста Хасанской таможни; Хасан Матвеевского таможенного поста Хасанской таможни.

Как сообщил журналистам начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Владимир ТЕРЕМЕЦКИЙ, с 1 октября заинтересованные лица (уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, экспедиторы, лица, имеющие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, или иные лица) должны представить перевозчику государства - члена Таможенного союза, на территории которого расположено место перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, сведения о товарах, необходимые для осуществления предварительного информирования, не менее чем за 4 часа до прибытия товаров.

Перевозчик принимает указанные сведения от этих лиц и консолидирует их. Перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, осуществляющий ввоз товаров железнодорожным транспортом на единую таможенную территорию Таможенного союза, обязан представить предварительную информацию в таможенный орган не менее чем за 2 часа до их перемещения через таможенную границу Таможенного союза.

Если между предварительной информацией и сведениями, содержащимися в коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, нет расхождений, предварительная информация может использоваться в качестве электронной копии транзитной декларации.

Отметим, что еще в 2011 году РЖД и ФТС подписали договор о переводе документооборота в электронную форму. Тогда были обозначены принципы электронного взаимодействия и план внедрения таких технологий. Договоренности должны были стать основанием для внедрения унифицированных форм документов, сокращения времени таможенных процедур. Тогда же президент РЖД Владимир ЯКУНИН в свете разработки сервиса, позволяющего сократить время доставки грузов по Транссибу с 21 до 7 дней, резко критиковал работу таможни, утверждая, что она серьезно тормозит движение поездов по Транссибу.

ДВТУ уже проведена проверка технической готовности таможенных органов региона к введению предварительного информирования на железнодорожном транспорте. Установлены сервисные станции, проведена настройка на отдельную очередь транспортной технологической подсистемы. Обеспечен круглосуточный режим работы сервисной рабочей станции.

Соответсутвующую работу провели и железнодорожники. ОАО «РЖД» разработало специальный портал для предоставления предварительной информации непосредственно железнодорожному перевозчику. Портал действует по аналогии с порталом ФТС России «Электронное представление сведений». РЖД являются ответственными за консолидирование и предоставление таможенным органам предварительной информации. С 1 сентября 2014 года портал ОАО «РЖД» по передаче предварительной информации в ФТС России заработал в тестовом режиме. Уже оформлено несколько поездов. С 15 сентября организован переход на стандартную эксплуатацию данной схемы передачи предварительной информации.

Владимир Теремецкий отметил, что ДВТУ на постоянной основе осуществляет мониторинг применения предварительного информирования на железнодорожном транспорте в Дальневосточном регионе. Анализ показывает положительную динамику использования предварительного информирования на железнодорожном транспорте в Дальневосточном регионе. Если в начале 2014 года в данном регионе доля сообщений о прибытии товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом, оформленных с применением технологии предварительного информирования, от общего числа сообщений о прибытии составляла 29,3%, то на 20 сентября - 100%.

Тем времнеем ФТС России намерена упростить оформление временного ввоза автомобилей физлицами за счет применения предварительного информирования, следует из проекта приказа ведомства.

Документом планируется утвердить порядок совершения «таможенных операций в отношении временно ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Таможенного союза авто-, мототранспортных средств для личного пользования с применением сведений, представляемых посредством web-портала».

В качестве web-портала для предоставления гражданами сведений о временно ввозимых автомобилях и мотоциклах будет выступать раздел «Электронное представление сведений» официального сайта ФТС России.

Иностранные физлица вправе временно ввозить на единую таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В то же время нередко возникали ситуации, когда гражданин временно ввозил автомобиль и, не соблюдая необходимых обязательств по обратному вывозу, продавал или отдавал его в пользование другому человеку. Таким образом, машина оставалась на территории ТС незаконно, без уплаты соответствующих таможенных платежей.

За такие нарушения Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.