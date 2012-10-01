Приморская «Торговая марка-2012» на старте

Приморская торгово-промышленная палата объявляет старт 11-го регионального конкурса «Торговая марка года-2012» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг.

Традиционно конкурс имеет патронат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Дальневосточной торгово-промышленной палаты, Администрации Приморского края и Администрации Владивостока, Национальной программы «Российская деловая культура», Российской ассоциации маркетинга.

В 2010 году конкурс приобрел региональный статус: «Торговая марка Дальнего Востока». Цель проекта: выявить и продемонстрировать примеры эффективного построения бизнеса, достижения в создании и продвижении брендов на конкурентном рынке.

Торговая марка года — единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке. Юридическое право получают обладатели Гран-при и золотых кубков.

В этом году бренды нашего региона будут оцениваться комиссией жюри, проведением маркетингового исследования и голосованием на сайте www.primbrand.ru. Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока.

В рамках проекта, также проходит конкурс «Персона Владивостока». Цель конкурса: выявить лучших представителей делового и культурного сообщества Владивостока, поощрить их деловую и социальную активность, направленную на развитие компании, отрасли, города и общества в целом.

Приглашаем торговые марки к регистрации, а жителей Дальнего Востока к голосованию на сайте: www.primbrand.ru! Заявки оформляются до 10 декабря 2012.