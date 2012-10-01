Гостиничный комплекс в Чугуевке стал победителем в краевом конкурсе «Предприниматель года»

Когда-то, будучи юной выпускницей Уральского университета, я приехала по распределению работать в Чугуевку. И первое время, помнится, жила в гостинице «Таежная» в самом центре поселка. Она и сегодня стоит на том же месте, с тем же названием. Только сегодня ее не узнать – вместо неприметного скромного трехэтажного здания из красного кирпича - современное, с лучшей отделкой, комфортабельное строение. И теперь это комплекс – гостиница на 38 мест плюс ресторан «Таежный» на 70 посадочных мест.

А называется весь комплекс ООО ВТЛ «Ресурс». Его хозяин и директор последние два года – а комплекс существует четвертый год – 74-летний Алексей Иванович ДРОНИН, отец арсеньевского мэра Александра ДРОНИНА, хозяин известного местного предприятия «Востоктранслес». Во всех делах Алексея Ивановича в «Ресурсе» его правая рука и первая помощница – управляющая Ирина СОРОКИНА, которую я помню еще в бытность ее учительницей математики в школе с. Цветковка Чугуевского района. После этого Ирина сделала неплохую карьеру, много лет отработала в роно, в милиции, получила еще два высших образования: у нее диплом психолога и скоро будет диплом юриста. Показывая мне свое нынешнее «хозяйство», Ирина с гордостью констатирует: «В Чугуевке – три гостиницы и 5 кафе, кроме наших гостиницы и ресторана. И мы выигрываем на их фоне за счет качества услуг, уровня сервиса и комфорта для постояльцев и посетителей. Впервые мы участвовали в этом году в краевом конкурсе «Предприниматель года-2011» - и сразу же победили в своей номинации, обойдя немало достойных конкурентов. Вообще, сразу три предприятия из Чугуевки победили в этом конкурсе из 14 лауреатов. А на только что прошедшей в райцентре выставке-ярмарке «На бойком месте» наши блюда и выпечка были отмечены первым местом!»

Ирина гордится, что и в стандартных номерах, и в люксах гостиницы – сервис не хуже заграничного. Кондиционеры, жидкокристаллические телевизоры, холодильники, душевые кабинки, современная хорошая сантехника, на полу – ламинат, в номерах также – одноразовые принадлежности личной гигиены – мыло, зубная щетка и паста, гель для душа, шампунь, одноразовые тапочки и халаты. Рядом – уютный ресторан, где за отдельную плату можно позавтракать, пообедать или поужинать. Обеденные комплексы – 230 рублей. Стоимость проживания в стандартном простом номере – 1800 руб. Некоторые постояльцы в поисках более дешевого жилья уходят в другие чугуевские гостиницы, но потом возвращаются в «Таежную»: условия тут лучше.

Первые 8 месяцев этого года «Ресурс» сработал с небольшой прибылью. Лето – тяжелое время для ресторана, посетителей мало, выручала гостиница, она никогда не пустует. Зимой хорошую прибыль дает и ресторан. Здесь проходят и детские, и «взрослые» дни рождения, праздники, свадьбы, банкеты, фуршеты. Для детишек есть поп-корн и сладкая вата, шоколадные фонтаны, молочные коктейли и вкусное мороженое. В этом году руководители «Ресурса» подумали – и приобрели, причем, первыми в Чугуевке, оборудование для пива на разлив. Рассчитывают к концу года окупить затраты. В ресторане – большой бар, огромный выбор спиртных напитков, чая и кофе.

«Коллектив у нас небольшой, но очень дружный, - рассказал Алексей Дронин, - всего – 22 человека. Наши люди питаются в ресторане бесплатно, вечером за счет заведения их развозят домой на такси. Работают двое суток, двое суток отдыхают, администраторы – сутки через трое. И у всех – достойная зарплата… Наши принципы – планирование, коллегиальность в принятии решений, нормальные условия для жизни и работы коллектива. На кухне у нас – кондиционер, есть душевые кабины для работников, стиральная машина…»

У «Ресурса» есть и социальные проекты. Главный из них – спортивный хоккейно-футбольный клуб «Восток», существующий при краевой ледовой арене «Олимп». Это детище Александра Дронина и предприятия «Востоктранслес». Александр Дронин сам до сих пор играет в хоккейной команде «Восток» - это шестикратный чемпион края и зоны Дальнего Востока. На днях в одном из матчей Александр Дронин забил два гола в ворота противника. Раньше «Олимп» и клуб финансировались из кармана «Востоктранслеса», потом арену передали на краевой баланс. В хоккейной секции для детей сегодня занимаются 70 ребят. Есть и секции футбола, фигурного катания. «Социальная ответственность бизнеса для нас – не пустой звук, - считает Ирина Сорокина. - Мы спонсируем общество инвалидов – в этом году дважды помогли ему финансово. Как-то на улице прочитали объявление о больном лейкемией мальчике, которому требовались деньги на операцию – и выделили ему 10 тыс. руб. Мальчик прооперирован, сейчас лечится в Москве. К ветеранам относимся с особым трепетом. Они всегда отмечают в нашем ресторане все свои праздники и платят при этом с большой скидкой, фактически по себестоимости, а не по ресторанным ценам. Нам важно, чтобы старики хорошо отдохнули… Для некоторых посетителей делаем скидки».

Победа в краевом конкурсе «Предприниматель года» - хороший стимул для дальнейшего развития предприятия. У него достойная репутация и большие перспективы. Так что в будущее руководители «Ресурса» смотрят с надеждой и уверенностью: им все будет по плечу, по силам.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".