В Находке стартует новый проект строительства основания для шельфовой платформы

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. ЗАО «Завод Морских Конструкций «Восточный» - VOSTCO получило заказ на концептуальное проектирование морской буровой гравитационной платформы для разведочного бурения в Карском море.

Норвежская компания «Кварнер», которая была партнером VOSTCO в строительстве гравитационного основания для нефтедобывающей платформы «Беркут», строительство завершено в 2012 году, будет принимать участие в новом проекте, - сказал вице президент «Кварнер» Михаил ПУЛЯЕВСКИЙ на конференции «Нефть и газ Сахалина 2012».

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог.