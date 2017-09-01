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Более 40 делегатов из США примут участие в третьем Восточном экономическом форуме
Губернатор штата Калифорния (США) Эдмунд Джеральд Браун примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
Ожидается, что на площадке Форума Эдмунд Джеральд Браун проведет ряд деловых встреч, примет участие в экологической сессии «Особо охраняемые природные территории – возможности для государства и бизнеса», а также выступит с лекцией перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета.
Всего в мероприятиях деловой программы ожидается участие более 40 гостей, представляющих Соединенные Штаты Америки. В частности, президент Совета и исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг в рамках Форума выступит с докладом о развитии российско-американских отношений на межрегиональной основе.
Деятельность РАТОП, созданного в 1994 году, направлена на развитие российско-американских отношений и экономического сотрудничества между восточными регионами России и штатами западного побережья США. Российско-Американское тихоокеанское партнерство нацелено на поддержку регионального сотрудничества за счет вовлечения общественного и частного секторов для взаимовыгодного экономического развития.
«Участие официальных лиц и представителей бизнес-сообщества США в мероприятиях ВЭФ, несмотря на сегодняшнее состояние российско-американских отношений, говорит об интересе к совместному обсуждению дальневосточной повестки. Уверен, что работа на Форуме станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества наших стран», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Также в мероприятиях Форума примут участие руководители и представители таких американских компаний, как ExxonMobil Russia Inc, IBM East Europe Asia Ltd, Abbott Laboratories LLC, Boston Consulting Group, GE Rus LLC, McKinsey & Company, S&P Global Platts Inc, Loyds Investments Corporation.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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