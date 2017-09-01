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Tele2 запускает обновленные тарифы "Мой онлайн" и "Мой разговор"

01 Сентября 2017, 16:38 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». В Приморском крае компания увеличила пакет интернет-трафика на тарифе «Мой онлайн» и добавила безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». При этом оператор на обновленных тарифах сохранил прежние доступные цены.

С 31 августа 2017 года для пользователей нового тарифа «Мой онлайн» объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличился на 5 Гб и составляет 20 Гб. Остальные параметры не изменились и включают 600 минут на номера других операторов России, безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам»), а также неограниченные звонки на номера Tele2 всей России и бесплатные входящие звонки в поездках по России, за исключением Республики Крым и Севастополя. Абонентская плата осталась прежней – 400 рублей в месяц.

Безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») теперь также доступен пользователям нового тарифа «Мой разговор». При использовании клиентами соцсетей и мессенджеров с мобильного телефона (через браузер или приложение), обмен сообщениями, передача фото и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, при использовании браузера, сжимающего трафик, или прокси-сервера.  При совершении голосовых и видео-вызовов через мессенджеры трафик расходует пакет.

Абонентская плата и остальные параметры на тарифе «Мой разговор» также не изменились. Пользователи тарифа за 250 рублей в месяц помимо безлимитного трафика в соцсетях получают 5 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 400 минут на номера других операторов домашнего региона и 50 SMS.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы вновь провели анализ профиля потребления услуг и скорректировали тарифный портфель, расширив возможности пользования мобильным интернетом Tele2 для абонентов Приморья. Мы по-прежнему предлагаем простые и понятные тарифные планы, наполнение которых отражает потребности клиентов. Уверена, что действующие и потенциальные абоненты оценят наши новые предложения».

Подключиться к обновленным тарифным планам можно в любом салоне связи Tele2 в Приморском крае. Подробная информация на официальном сайте Tele2.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тарифы  tele2 



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