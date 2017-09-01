Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 запускает обновленные тарифы "Мой онлайн" и "Мой разговор"
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». В Приморском крае компания увеличила пакет интернет-трафика на тарифе «Мой онлайн» и добавила безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». При этом оператор на обновленных тарифах сохранил прежние доступные цены.
С 31 августа 2017 года для пользователей нового тарифа «Мой онлайн» объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличился на 5 Гб и составляет 20 Гб. Остальные параметры не изменились и включают 600 минут на номера других операторов России, безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам»), а также неограниченные звонки на номера Tele2 всей России и бесплатные входящие звонки в поездках по России, за исключением Республики Крым и Севастополя. Абонентская плата осталась прежней – 400 рублей в месяц.
Безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») теперь также доступен пользователям нового тарифа «Мой разговор». При использовании клиентами соцсетей и мессенджеров с мобильного телефона (через браузер или приложение), обмен сообщениями, передача фото и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, при использовании браузера, сжимающего трафик, или прокси-сервера. При совершении голосовых и видео-вызовов через мессенджеры трафик расходует пакет.
Абонентская плата и остальные параметры на тарифе «Мой разговор» также не изменились. Пользователи тарифа за 250 рублей в месяц помимо безлимитного трафика в соцсетях получают 5 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 400 минут на номера других операторов домашнего региона и 50 SMS.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Мы вновь провели анализ профиля потребления услуг и скорректировали тарифный портфель, расширив возможности пользования мобильным интернетом Tele2 для абонентов Приморья. Мы по-прежнему предлагаем простые и понятные тарифные планы, наполнение которых отражает потребности клиентов. Уверена, что действующие и потенциальные абоненты оценят наши новые предложения».
Подключиться к обновленным тарифным планам можно в любом салоне связи Tele2 в Приморском крае. Подробная информация на официальном сайте Tele2.
Новости тематики
- Tele2 запускает обновленные тарифы "Мой онлайн" и "Мой разговор"
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в сентябре
- Tele2 консолидирует офисы в Comcity
- В Приморье стартовала акция, которая порадует школьников и их родителей
- Tele2 укрепляется в M2M
- Бизнес Приморья активно подключает "МегаФон. Таргет"
- В Приморье растет число владельцев банковской карты "МегаФона"
- "Ростелеком" вложит 300 млрд рублей в новые направления бизнеса
- Бизнес Приморья выбирает М2М-решения
- Рабочее место ветеринаров Дальнего Востока станет мобильным
Новости раздела
- Более 40 делегатов из США примут участие в третьем Восточном экономическом форуме
- Tele2 запускает обновленные тарифы "Мой онлайн" и "Мой разговор"
- Приморье на ВЭФ представит 31 проект в 17 отраслях
- Рыбный рынок во Владивостоке ждет инвестора из Японии
- Дополнительные налоговые меры примут для поддержки предпринимателей Дальнего Востока
- В Приморье возрождают деревообрабатывающую промышленность
- Еще один долгострой во Владивостоке обещают сдать в эксплуатацию
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в сентябре
- Концепцию мастер-плана Владивостокской агломерации представят первым лицам
- В Приморье прибыл "Генерал Трошев"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"