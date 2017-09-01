Приморье на ВЭФ представит 31 проект в 17 отраслях

Проекты высокой степени готовности на сумму 2,5 триллиона рублей регионы Дальнего Востока представят потенциальным инвесторам – участникам третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Четверть от этой суммы «стоят» истории успеха Приморья. Об этом сообщил губернатор края Владимир Миклушевский после рабочего совещания по теме подготовки к ВЭФ-2017.

От края в презентационной зоне будет представлен 31 проект в 17 отраслях, самое большое число – в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

«Общая сумма инвестиций по историям успеха, которыми планируется заинтересовать инвесторов, составляет 661,8 миллиарда рублей. Это и очень крупные проекты, такие как строительство Находкинского завода минеральных удобрений, третьей очереди специализированного угольного комплекса “Восточный Порт”, интегрированного развлекательного курорта “Приморье”, так и менее масштабные в рамках всего региона, но значимые для Приморья – например, по производству меда, материалов для малоэтажного строительства, созданию центра здоровья, переработке автошин и многие другие, стоимость которых варьируется от нескольких сотен миллионов до десятка миллиардов рублей», – подчеркнул губернатор.

От Приморья в презентационной зоне будет представлен 31 проект в 17 отраслях, самое большое число – в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства

Самый дорогой проект от Приморья, который продемонстрирует участникам ВЭФ, – строительство Находкинского завода минеральных удобрений с общим объемом инвестиций 402 миллиарда рублей.

В настоящее время по нему уже ведутся проектно-изыскательские работы. В 2021 году планируется начать производство метанола, а в 2022-м – ввести в промышленную эксплуатацию весь комплекс. Проект вызывает интерес как у российских, так и у иностранных инвесторов. Согласно подписанному с «Газпромом» контракту он обеспечен основным сырьем, природным газом, а с администрацией Находкинского городского округа уже заключен договор аренды земельного участка под строительство комплекса. К настоящему времени предприятие вложило миллиард собственных инвестиций в проект.

«Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевыми ориентирами выступают рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполагается, что в результате его реализации будет создано около двух тысяч новых рабочих мест непосредственно на заводе, плюс дополнительные рабочие места появятся в смежных отраслях», – отмечают в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Еще один успешно реализуемый проект – строительство третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», который позволит увеличить мощности перевалки порта в два раза – до 40 миллионов тонн в 2019 году. Основное условие – обеспечение экологичности перевалки угольного груза, такую задачу поставил Президент России Владимир Путин, более того, стивидор сегодня участвует в реализации комплексного плана по снижению негативный последствий своей деятельности, разработанный по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Общий объем инвестиций по данному проекту составляет около 31 миллиарда рублей.

Как информируют представители АО «Восточный порт», в настоящее время готовность нового инвестиционного проекта составляет более 90%. Компания уже инвестировала более 24 миллиардов рублей. Образован искусственный земельный участок, построен глубоководный причал, осуществлены строительно-монтажные работы, сборка специализированной углепогрузочной техники, установлены мощные высокотехнологичные стакеры, реклаймеры и судопогрузочные машины.

Специалисты краевого департамента экономики подчеркивают, что полномасштабная реализация проекта обеспечит увеличение ежегодных налоговых отчислений на три миллиарда рублей и создаст дополнительные 450 рабочих мест в Приморье.

Владимир Миклушевский отметил, что по сумме инвестиций, представленных «историй успеха», Приморье занимает второе место среди всех регионов Дальнего Востока. Опережает край только Амурская область, где реализуется проект национального уровня – по строительству Амурского газоперерабатывающего завода стоимостью 670 миллиардов рублей.

В целом Дальний Восток «похвастается» на третьем ВЭФ 150 проектами. Самые популярные отрасли, в которых они реализуются, – транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство, промышленность, в том числе горнодобывающая, также большую площадь в выставочной зоне займут проекты в области недвижимости, обработки древесины, медицины и здравоохранения.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».