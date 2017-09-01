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Дополнительные налоговые меры примут для поддержки предпринимателей Дальнего Востока
Ряд мер налоговой политики для поддержки малого бизнеса и стимулирования развития Дальнего Востока и Крыма планирует реализовать в ближайшие годы Правительство России. Об этом Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании по прогнозу социально-экономического развития и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018-2020 годы.
По словам Председателя Правительства, в числе планируемых к принятию мер – и инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить расходы на модернизацию промышленности, и шаги по стимулированию развития экономического потенциала таких регионов, как Дальний Восток и Крым, и меры по поддержке малого бизнеса и сельского хозяйства.
По словам Премьер-министра, властям РФ в рамках налоговой и таможенно-тарифной политики предстоит решить непростую задачу – «в условиях жесткой экономии ресурсов предусмотреть меры для стимулирования экономического развития, чтобы условия ведения бизнеса были более благоприятными».
Как отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, в Приморье определенный задел в этом направлении уже создан.
«Малый бизнес играет одну из ключевых ролей в развитии экономики Приморского края, и, надо отметить, именно он, является самым “живучим” даже в сложных экономических условиях. Краевой госпрограммой мы предусмотрели всевозможную поддержку предпринимателей, включая как безвозмездную финансовую помощь, так и содействие институтов развития бизнеса по различным направлениям. А дополнительные меры поддержки, которые сегодня обсуждаются на федеральном уровне, в совокупности с внедряемыми на уровне региона, позволят увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса и, соответственно, доходы в краевой и муниципальные бюджеты, обеспечить создание новых рабочих мест в Приморье, повысить качество жизни населения края», – заявил Василий Усольцев.
Заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна Терлецкая подчеркнула, что помимо уже действующих мер поддержки малого и среднего бизнеса в настоящее время в Приморье ведется работа по созданию Инжинирингового центра, краевой микрофинансовой организации, Центра оказания услуг для предпринимателей, а также по внедрению новых совместных кредитных продуктов Корпорации МСП и Гарантийного фонда Приморского края с льготной процентной ставкой.
Она также напомнила, что сегодня малый и средний бизнес в Приморье может воспользоваться налоговыми каникулами, федеральной поддержкой от Корпорации МСП, Фонда развития Дальнего Востока, МСП Банка. Кроме того, во Владивостоке создано удаленное рабочее место МСП Банка, что позволяет бизнесу получать необходимую кредитно-финансовую поддержку напрямую в более сжатые сроки.
Предприниматели, ведущие деятельность в области сельского хозяйства, рыболовства, промышленности, могут получить субсидии из краевого бюджета, обратившись в профильные департаменты Приморского края.
Предусмотрены и такие виды поддержки, как предоставление малому и среднему бизнесу грантов, возмещение затрат на приобретение оборудования, возмещение затрат по лизинговым и кредитным договорам. На снижение административных барьеров направлена работа по реализации программы повышения привлекательности ведения бизнеса в Приморье на основе лучших практик Национального рейтинга инвестклимата.
«Все эти меры призваны упростить ведение бизнеса в регионе», – резюмировала Анна Терлецкая.
Напомним, по вопросам получения вышеуказанных мер поддержки можно обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья по телефонам: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.
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