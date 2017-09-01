В Приморье возрождают деревообрабатывающую промышленность

Производство строительной продукции из древесины, наиболее востребованной на внутреннем и внешнем рынках, скоро начнется на дальневосточных территориях с особым налоговым режимом для предпринимателей.

В городе Спасск-Дальний Приморского края, который попал в зону свободного порта Владивосток, создается завод по производству OSB плит. Инвестором проекта является ООО «ДНС Лес» (входит в группу компаний ДНС). Завод станет пятым производителем подобной продукции в России: ориентированно-стружечные плиты на сегодняшний день выпускают всего в четырех регионах – в Московской, Кировской, Курганской областях и Республике Карелия.

Ближайшее к Дальнему Востоку производство находится в Курганской области. Однако за счёт дальней логистики во Владивостоке лист OSB стоит на 30% дороже, чем в западной части страны. Создание в регионе круглосуточного производства по выпуску принципиально нового продукта на рынке строительных материалов с использованием низкосортной неделовой древесины решит эту проблему.

Производство ориентированно-стружечных плит – процесс поэтапный и довольно длительный. Древесное сырье сначала отпаривается в специальных бассейнах, потом бревна зачищаются от коры и попадают в стружечные станки, после чего полученная прямоугольная плоская щепа сушится и обрабатывается водостойкой смолой и парафином. В таком виде она поступает в формирующие машины, где выстилается перпендикулярными по отношению друг к другу слоями. Затем непрерывный стружечный ковер взвешивается, прессуется, сушится и при необходимости шлифуется. Толщина OSB-плит колеблется в диапазоне от 6 до 40 мм. По окончании готовые панели раскраиваются на заданные форматы.

В результате, дальневосточники получат прочный и эластичный материал, за счет сохранения в щепе всех свойств массива дерева и исключения таких дефектов, как сучки, и изменение направления волокон в процессе естественного роста. Инвестор предполагает уже в 2019 году вывести предприятие на промышленные объемы до 30 тыс. куб. метров в год.

В настоящее время резидент свободного порта Владивосток приступил к земляным работам. Директор ООО «ДНС Лес» Никита Тимоходцев рассказал, что проектирование завода по производству OSB плит находится в завершающей стадии и буквально в дни Восточного экономического форума начнется подготовка к строительству зданий и сооружений.

«По окончании вертикальной планировки сразу приступим к заливке фундамента. Общая площадь помещений цеха и склада готовой продукции 5400 кв. метров. Весной следующего года планируем строительные работы завершить. Все деревообрабатывающее оборудование мы приобрели. Перечень довольно большой. Производственный комплекс ждет отгрузки», - отметил Никита Тимоходцев.

Реализация улучшенной древесины, соединяющей в себе высокие прочностные характеристики при меньшей себестоимости, начнется уже в следующем году. ООО «ДНС Лес» рассчитывает удовлетворить потребности потребителей двух регионов - Дальневосточного и Байкальского.