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Путину не нравятся дорогие авиабилеты во Владивосток
«Правительству РФ совместно с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», Сбербанком России, банком ВТБ, АО «Авиакомпания «Россия» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в рамках ранее заключенных соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях улучшения транспортной доступности субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2016 года.
Отметим, что, по данным «Аэрофлота», удорожание билетов эконом-класса на дальневосточных рейсах ведущего авиаперевозчика страны за последние полтора года составило всего 5-7%. «Если говорить о дороговизне билетов, то позволю себе привести такую цифру: за последние полтора года общее удорожание билетов эконом-класса «Аэрофлота» составило всего лишь 5-7%, что ниже уровня инфляции», - сообщила ТАСС директор Дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним11:09, 01.09.2016#
А авиабилеты по Дальнему Востоку нравятся? Камчатка например, час перелета на маленьком самолете, рассчитанном на 15 пассажиров, до глухой деревни, с которой авиа это единственное сообщение, стоит 36 тысяч рублей 00 копеек в одну сторону. Это нормально????? Неужели с этим ничего нельзя сделать?????
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Григорий12:02, 01.09.2016#
Летал Владавиа незадолго до ее кончины с посадкой в Абакане за 12500 в обе стороны. Не совсем удобно, но дешево, причем билет взял в день вылета. Летал также Трансаэро за 26000. Где теперь эти компании? Думаю, что их "кончили" в угоду собственнику Аэрофлота какому-нибудь "Ралдугину". Ну а жаловаться реальному собственнику на дороговизну билетов бессмысленно.
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