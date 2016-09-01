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Путину не нравятся дорогие авиабилеты во Владивосток

01 Сентября 2016, 10:20 | Приморье

«Правительству РФ совместно с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», Сбербанком России, банком ВТБ, АО «Авиакомпания «Россия» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в рамках ранее заключенных соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях улучшения транспортной доступности субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2016 года.

Отметим, что, по данным «Аэрофлота», удорожание билетов эконом-класса на дальневосточных рейсах ведущего авиаперевозчика страны за последние полтора года составило всего 5-7%. «Если говорить о дороговизне билетов, то позволю себе привести такую цифру: за последние полтора года общее удорожание билетов эконом-класса «Аэрофлота» составило всего лишь 5-7%, что ниже уровня инфляции», - сообщила ТАСС директор Дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: авиаперевозки 



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Комментарии

  • Псевдоним11:07, 01.09.2016#

    А он надолго здесь?

  • Кубай11:15, 01.09.2016#

    Пара сваливать, из-за него край страдает от дождей. Америкосы, а это их рук дело, узнав о визите Путина, решили ему подложить свинью, испортив погоду. . . Обама - виновник наших бед!

  • Псевдоним11:08, 01.09.2016#

    Лукавит госпожа Лапицкая

  • Псевдоним11:09, 01.09.2016#

    А авиабилеты по Дальнему Востоку нравятся? Камчатка например, час перелета на маленьком самолете, рассчитанном на 15 пассажиров, до глухой деревни, с которой авиа это единственное сообщение, стоит 36 тысяч рублей 00 копеек в одну сторону. Это нормально????? Неужели с этим ничего нельзя сделать?????

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’11:18, 01.09.2016#

    Билеты?А сама жизнь?Уровень зарплат?Тарифов?Нравится?Или наш великий царь не знает ничего?Это всё бесит!!!https://news. mail. ru/politics/26963956/?frommail=1

  • псевдо11:25, 01.09.2016#

    Зимой можно в пределах 20тр взять туда и обратно, а вот начиная с весны пбилеты стоят от 20тр в один конец. А летом вообще от 30тр

  • Псевдоним11:27, 01.09.2016#

    Лапицкая пздит

  • Браво11:29, 01.09.2016#

    Улучшить ситуацию системно, имхо, можно только, если вводить свои самолеты (априори - дешевле импортных долларовых) и обеспечить реальную конкуренцию между авиаперевозчиками (аля - трансаэро - аэрофлот) и изготовителями (туполев - ильюшин - яковлев).

  • Неедрос11:30, 01.09.2016#

    Индексацию пенсий отменили, накопительную пенсию опять заморозили еще на год (говорили, на только на 2015 год- уже третий, 2017, пойдёт. . . . . ))))Голосуйте ЗА Партию Жуликов и Воров! Слава Едриллам!)

  • Псевдоним11:51, 01.09.2016#

    Ну да , "подорожали на 5-7%". . . Это кто такую чушь сказал ? Билет с Влада до Москвы на ближайшие 3 месяца меньше чем за полтинник не найдешь (в одну сторону ). . .

  • Псевдоним11:51, 01.09.2016#

    Ну да , "подорожали на 5-7%". . . Это кто такую чушь сказал ? Билет с Влада до Москвы на ближайшие 3 месяца меньше чем за полтинник не найдешь (в одну сторону ). . .

  • Григорий12:02, 01.09.2016#

    Летал Владавиа незадолго до ее кончины с посадкой в Абакане за 12500 в обе стороны. Не совсем удобно, но дешево, причем билет взял в день вылета. Летал также Трансаэро за 26000. Где теперь эти компании? Думаю, что их "кончили" в угоду собственнику Аэрофлота какому-нибудь "Ралдугину". Ну а жаловаться реальному собственнику на дороговизну билетов бессмысленно.

  • alohaeran16:45, 01.09.2016#

    Drinking coffee right in your home while you’re making money through trading has never been this good. Want to know about it? Google Superior Trading System.

  • РљСѓРј СЃРІР°С‚ Р±СЂР°С‚16:47, 01.09.2016#

    Ума хватает в войнушки играть куда там до челяди. . .

  • Авторизация18:29, 02.09.2016#

    Если бы год назад, по его же указке, или молчаливого согласия не угробили бы Трансаэро, то сейчас не пришлось бы писать "поручения". Рынок был сбалансирован, сейчас - монополия.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:10, 05.09.2016#

    ха, ха - не нравится! на персональном самолете летает. вот, уж кому это мягко говоря " не нравится" так это рядовым гражданам.

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