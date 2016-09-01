"Дальспецстрой" готовит новоселья

Финансирование государством крупных проектов жилищного строительства на Дальнем Востоке за счет федерального бюджета способствует закреплению в регионе грамотных специалистов и их семей. А главное, очередь военных, которые десятки лет безнадежно ждали квартиру, стала стремительно сокращаться. И в этом есть заслуга ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России, которое возводит новострои. На вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил начальник предприятия Юрий ВОЛКОДАВ.

- Юрий Петрович, казалось бы, ваша компания должна быть нацелена на спецзадачи, а не на жилье. Тем не менее, известно, что она стала крупнейшей по строительству жилья для дальневосточников и строит не только в Хабаровске и крае, но и далеко за его пределами.

- Дальний Восток активно развивается, с каждым годом становится все более привлекательным для жизни. И вопрос собственных квадратных метров для его жителей, в том числе военных, сейчас особо актуален.

Как строитель, могу сказать: возведение жилья – особая задача. Каждый человек стремится обрести собственный дом. И, осознавая всю глубину и важность для людей понятия «дом», мы строим для них отдельные дома и целые жилые микрорайоны.

- И насколько успешно они строятся для военных?

- Сейчас «Дальспецстрой» реализует два масштабных проекта жилой застройки для военнослужащих в Хабаровске и Владивостоке.

Во Владивостоке построен большой жилой район Снеговая падь. На первом этапе в 2010-2011 году нами был сдан в эксплуатацию 21 жилой дом или более 4 450 квартир.

В рамках текущего контракта «Дальспецстроем» здесь возводится еще 15 жилых зданий в целом на 3 369 квартир общей площадью свыше 200 тыс. кв. метров. Из них мы уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию 6 домов на 1 290 квартир.

Немногим более двух месяцев назад здесь справили новоселье 240 семей военнослужащих Восточного военного округа и до конца этого года будут сданы остальные 9 домов, и еще 2 079 семей получат заветные ключи от новых квартир.

Считаю, что строить жилье для военных – это большое дело. В какой-то степени – вклад в обороноспособность страны, и мы к этому подошли со всей ответственностью. Каждая наша квартира сдается, что называется «под ключ» – с внутренней отделкой, комфортная и уже готовая к заселению.

Главная задача в реализации этого проекта была не просто обеспечить крышей над головой военнослужащих округа, а еще и ограничить людей от лишних бытовых забот. Мне кажется, со своей задачей мы справились и справляемся. Более того, в Снеговой пади кроме жилья нами были построены и социально-значимые объекты: три детских сада, взрослая и детская поликлиники, две школы. Важность этих объектов для новоселов, надо понимать, огромна.

- То есть, проблема уходит в прошлое?

В целом за последние несколько лет нами был решен жилищный вопрос тысяч военнослужащих – жителей Дальнего Востока. Имея большой опыт в возведении жилья, мы сегодня готовы строить и участвовать в любых федеральных и региональных жилищных программах ДФО, чтобы жить здесь стало еще лучше.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.