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Бухта Золотой Рог должна стать чище
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей ДОНСКОЙ поручил принять все предусмотренные законодательством меры для исключения выноса плавающего мусора в акваторию бухты Золотой Рог, а также незаконных врезок хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию города Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщает пресс-служба Минприроды, в ходе совещания руководитель Росприродназора Артем СИДОРОВ доложил министру о работе по снижению негативного воздействия на бухту Золотой Рог, проводимой ведомством с августа 2015 года. Он отметил, что значительное загрязнение акватории нефтепродуктами происходило с территории нефтебазы на мысе Голдобине, где отсутствовали очистные сооружения, территория была сильно загрязнена нефтепродуктами. По его словам, на сегодня все выявленные нарушения на нефтебазе устранены в рамках выполнения совместного Плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
Министр также поручил обеспечить постоянное взаимодействие с природоохранной и военной прокуратурой при осуществлении экологического контроля. По его словам, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства при бункеровке судов и обращении с судовыми отходами, в том числе на военных кораблях.
Кроме того, Сергей Донской дал поручение Росгидромету и Росводресурсам провести комплексную оценку экологического состояния бухты и обеспечить проведение администрацией Приморского края уборки накопленного в акватории мусора.
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