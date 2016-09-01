Бухта Золотой Рог должна стать чище

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей ДОНСКОЙ поручил принять все предусмотренные законодательством меры для исключения выноса плавающего мусора в акваторию бухты Золотой Рог, а также незаконных врезок хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию города Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщает пресс-служба Минприроды, в ходе совещания руководитель Росприродназора Артем СИДОРОВ доложил министру о работе по снижению негативного воздействия на бухту Золотой Рог, проводимой ведомством с августа 2015 года. Он отметил, что значительное загрязнение акватории нефтепродуктами происходило с территории нефтебазы на мысе Голдобине, где отсутствовали очистные сооружения, территория была сильно загрязнена нефтепродуктами. По его словам, на сегодня все выявленные нарушения на нефтебазе устранены в рамках выполнения совместного Плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности.

Министр также поручил обеспечить постоянное взаимодействие с природоохранной и военной прокуратурой при осуществлении экологического контроля. По его словам, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства при бункеровке судов и обращении с судовыми отходами, в том числе на военных кораблях.

Кроме того, Сергей Донской дал поручение Росгидромету и Росводресурсам провести комплексную оценку экологического состояния бухты и обеспечить проведение администрацией Приморского края уборки накопленного в акватории мусора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.