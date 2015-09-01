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Правительство РФ предоставит субсидии на инфраструктурное развитие ТОР

01 Сентября 2015, 11:40 | Приморье

Правительство РФ утвердило правило предоставления субсидий для создания инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития. Речь идет о финансировании присоединения к электрическим и газораспределительным сетям. Средства выделяются в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Деньги из федерального бюджета будут предоставляться акционерному обществу «Корпорация развития Дальнего Востока» - управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР. Функционал Корпорации четко определен законом: это хозяйствующий субъект, он застройщик и эксплуатант инфраструктуры ТОР, а также «единое окно» для резидентов», - сообщил врио начальника департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Андрей ФЕДОТОВСКИЙ.

По словам представителя Минвостокразвития, предложения по финансированию инфраструктуры территорий опережающего развития были подготовлены министерством и укладываются в логику развития ТОР. Правила определяют условия, порядок и цели предоставления субсидий. Размер субсидии определяется исходя из затрат, понесенных управляющей компанией при формировании инфраструктуры ТОР.

Субсидия предоставляется управляющей компании при наличии решения правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития и утвержденного проекта ее планировки. Все договоры на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям будут проходить предварительное согласование в ФАС. После этого документы на предоставление субсидий будут утверждаться Минвостокразвития.

Напомним, правительство РФ утвердило создание двух ТОРов в Приморье – «Михайловская» и «Надеждинская» (см. обзорный материал на развороте). Кроме того, в настоящее время Минвостокразвития России совместно с Администрацией Приморского края разрабатывают концепцию третьей, туристско-рекреационной, территории опережающего развития - «Остров Русский». Планируется, что на рассмотрение правительственной комиссии данный проект будет вынесен в этом году.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  инвестиции 



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