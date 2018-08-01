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Деньги олигархов будут прятать на Русском

01 Августа 2018, 15:45 | Приморье

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о создании на Дальнем Востоке специального административного района (САР).

Принято семь законов: «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; «О международных компаниях»; «О внесении изменения в статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (о международных компаниях); «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)»; «О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и Федерального закона «О международных компаниях» (в части предоставления международным компаниям возможности производить расчеты при осуществлении валютных операций без использования счетов в уполномоченных банках); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» и Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

Специальный район должен появиться в Приморском крае на острове Русский. Основными участниками САР, призванного стать российской альтернативой офшорам, будут компании с международным статусом. При доработке документов ко второму чтению депутаты уточнили, что зарегистрироваться в офшорах смогут только иностранные юридические лица. Участниками САР не смогут также быть банки. Данные ограничения связаны с опасениями, что российские компании из других регионов будут переводить бизнес в специальные административные районы.

Напомним, что всего предполагается создание на территории двух САРов. Второй планируется сформировать на острове Октябрьский в Калининградской области.

Об обсуждении законопроектов по созданию «офшоров» в Калининграде и Владивостоке для спасения попавших под санкции США компаний РФ (из санкционного списка олигархов) сообщали «Ведомости» еще 10 апреля. Напомним также, что на острове Русский пытались (или еще пытаются) создать рекреационно-туристическую зону, технопарк, научно-образовательный кластер, центр морской биологии, международную «ферму» криптовалют, центр ядерной медицины и многое другое. Большая часть проектов уже ликвидирована еще на стадии проектирования.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: САР  офшор  госдума 



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