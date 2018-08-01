Заход на новый передел?

Пять минут объединили рыбаков Севера и Дальнего Востока против рыбных аукционов

12 июля 2018 года рыболовецкие суда Севера и Дальнего Востока в знак протеста против отмены исторического принципа распределения квот дали 5-минутный гудок. За последние 30 лет такой формы протеста и обращения людей ко всем ветвям власти страна давно не видела. Рыбаки дали SOS, считая, что на их отрасль надвигается «экономическое цунами».

Сами попытки изменить принцип распределения квот рыбаки расценили как заход на очередной передел биоресурсов Дальнего Востока. И в отличие от инициатив сверху, противники рыбных аукционов, начиная с публичных сирен в море и портах, выкладывают свои аргументы общественности. И убедительно.

Крабовые аукционы стали разведкой

Не секрет, что продвигает аукционы в рыбной промышленности Федеральная антимонопольная служба. Свои инициативы ведомство аргументирует тем, что аукционы - это лучший способ развития конкуренции, мол, в отрасли затруднен вход на рынок. Однако в России уже сложился рыночный принцип перехода квот – вместе с флотом, специализированными экипажами и самим бизнесом. Исторический принцип – это квоты, взятые у государства, без посредников – это как лицензия на вид бизнеса.

У Минфина свои аргументы в пользу аукционов: в федеральную казну сразу поступят деньги и повысится прозрачность бизнеса. Мол, сегодня мала отдача от реализации высокорентабельных видов квот на вылов краба. О региональной части налогов дальневосточных краболовов почему-то публично никто не вспоминает. Да и вряд ли есть расчеты о доле рыбаков в местных бюджетах, как и о последствиях аукционов для отрасли.

А вот во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) проанализировали бухгалтерскую отчетность 93 предприятий, ведущих промысел краба. Сохранение «исторического принципа» с вмонтированными в него инвестквотами и корректировкой ставок сбора за водные биоресурсы (ВБР), по словам руководителя ВАРПЭ Германа ЗВЕРЕВА, в ближайшие 15 лет обеспечит отрасли более 155 млрд рублей инвестиций и 42-45 млрд рублей налоговых поступлений только за счет сбора. В то время как аукционный подход дает разовый доход государству, но обнуляет инвестиционные процессы.

Как раз последствия, к которым приведут изменения нынешней системы распределения квот вылова, собрали 20 июля за круглым столом в «Парламентской газете» представителей Совета Федерации, Госдумы, руководителей отраслевых объединений и экспертов. Представители ведомств, поддерживающих аукционные инициативы, участия в обсуждениях не принимали. Поэтому участники круглого стола, на котором обсуждалась угроза возврата аукционов в рыбной отрасли, дружно поддержали законопроект сенатора Елены АФАНАСЬЕВОЙ о моратории на изменение перечня видов квот на вылов водных биоресурсов на 15 лет.

Почему на такой срок? Дело в том, что в этом году истекает 15-летний период действия квот, распределенных по историческому принципу – по объемам вылова и мощности рыбного флота компаний. Сейчас идет процесс закрепления квот вылова биоресурсов на следующий период - 2019-2033 годы.

Квоты под стратегию

Заявочная кампания началась еще весной. И половина пути пройдена. Это подтвердил на заседании Общественного совета Росрыболовства заместитель руководителя ведомства Петр САВЧУК. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», заявочная кампания идет в соответствии с графиком, утвержденным правительством РФ. С 1 апреля по 10 мая было собрано 4836 заявок, в том числе в комиссию по Дальнему Востоку поступило 2928 заявок, по Северному бассейну - 540, по Западному бассейну – 1368 заявок.

На сайте Росрыболовства уже опубликован перечень заявителей, допущенных к заключению договоров, и перечень тех, кому в допуске отказано. Также, публично, будет происходить с заявителями, допущенными к договорам по международным квотам, обещают в Росрыболовстве. Собственно говоря, договоры с «историческими» пользователями, которые не требуют расчетов, заключаются уже с 4 июня.

«По всем остальным, согласно стандартной процедуре, расчет долей должен был пройти до 25 июля, а 4 августа планируется размещение актов по результатам этих расчетов. Подписание договоров планируется завершить до 8 сентября», - заверил рыбаков Петр Савчук. В сентябре начинается этап, когда компании будут подавать заявки о том, какой вид рыболовства собираются осуществлять в 2019 году – промышленное или прибрежное.

И вдруг получается, что договоры на следующие 15 лет ничего не гарантируют. Власти уже готовы их пересмотреть.

Аукционный бумеранг

Начали разведку, как известно, с квот на вылов краба, часть которых передали на аукционы. В итоге, в 2017 году государство получило с крабовых аукционов 25 млрд рублей как плату за биоресурсы, но недополучило налога на прибыль в конце года. По расчетам Ассоциации добытчиков краба, прогнозируемые потери для государства только по налогам за десять лет составят не менее 180 млрд рублей. И наблюдаемый сегодня рост рыночных цен на крабовую продукцию – это первые последствия сиюминутной выгоды. Но самый ощутимый удар будет нанесен стратегии развития отрасли.

Окупить строительство новых рыбодобывающих судов на российских верфях только инвестиционными квотами нереально. На компенсацию затрат по обновлению промыслового флота сегодня переориентирована вся бизнес-модель рыбопромышленных компаний. И вдруг из-под бизнеса выдергивают главный ресурс – гарантию на промысел. После десятилетия разговоров рыбаки, наконец, двинулись на модернизацию флота и базы переработки морепродуктов. А с новой ревизией государственной политики отрасль рискует быть отброшенной назад.

В качестве примера рассмотрели ситуацию с компанией «Архангельский траловый флот», которая заказала 4 крупнотоннажных траулера на сумму 280 млрд рублей, строительство уже началось. Кроме того, были заключены контракты еще на 10 крабодобывающих судов на 320 млрд рублей, привела данные исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна СОКОЛОВА. А теперь дальнейшая реализация этих проектов под вопросом. Риски потери квот отразились и на планах компаний по развитию береговой переработки.

Вот почему информация о том, что исторический принцип распределения квот могут изменить, вызвала на Дальнем Востоке, если не цунами, то большую волну возмущения. Возврат аукционной системы, даже только по крабу, станет для экономики региона серьезным ударом.

«Есть опасения, что некоторые силы хотят переделать всю отрасль под себя, используя административный ресурс. Начали с изъятия краба из системы распределения квот и предлагают выставить промысел краба на аукцион, потом возьмутся за лосося. Аппетит приходит во время еды – распределят и другие высокомаржинальные морепродукты. Начали с краба, но это будет слом всей системы», - выразил опасения президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ.

Так считают не только рыбаки. Решение скажется на целом ряде отраслей – судостроении, производстве оборудования, торговле. «Уже слышны новости о том, что замораживаются контракты на строительство новых судов, о том, что банки волнуются по поводу возврата кредитов», – обрисовал ситуацию член Общественной палаты, политолог Глеб КУЗНЕЦОВ. В этом случае финансовые организации просят досрочно вернуть кредиты, что отражается на компаниях.

Практически каждый участник круглого стола в «Парламентской газете» остановился на том, как аукционная система отразится на развитии предприятий. Производитель не может выиграть аукцион по определению – за редким исключением, ведь все его средства находятся в обороте, уверен экономист Михаил ДЕЛЯГИН. Даже если рыбопромышленная компания победит на торгах, у неё не останется денег на развитие. Выиграть аукцион могут либо крупные финансовые структуры, либо люди, располагающие административным ресурсом для давления на эти структуры, считает экономист. В итоге те, кому достанутся квоты, будут диктовать условия предприятиям, которые реально располагают флотом и кадрами для освоения этих объемов. Возврат аукционной системы приведет к нелегальному промыслу, росту теневого бизнеса – на это уже не раз указывали эксперты.

Право на стабильность

Аргументы в пользу сохранения исторического принципа привел на круглом столе председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он напомнил, что результаты аукционов 2001-2003 гг. оказались катастрофическими: прибыль отрасли рухнула вниз, среднедушевое потребление рыбы продолжило пике, инвестиции просто прекратились. При этом в отрасль вошли крупные иностранные игроки. Исторический принцип – это стабильность рыбохозяйственного комплекса, работы предприятий, подчеркнул руководитель ВАРПЭ.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков напомнил, что еще на I Съезде работников рыбного хозяйства, который состоялся в 1998 году, говорилось о пагубных для отрасли инициативах. Прошли годы. И в феврале 2018 года, на IV Всероссийском Съезде рыбаков, вновь пришлось говорить о том же. Делегаты и участники съезда попросили главу государства установить на 2018-2024 гг. мораторий на внесение в федеральный закон «О рыболовстве…» непродуманных изменений, которые меняют его базовые принципы. Глава Ассоциации добытчиков краба высоко оценил инициативу депутатов Госдумы: «Законопроект своевременный и необходимый для нас, он дает нам стабильность».

Если аукционы войдут в практику, то уже в ближайший год предприятиям на Дальнем Востоке придется рассчитать минимум 3 тыс. человек плавсостава, посчитали в Ассоциации добытчиков краба. Рыбаки прогнозируют, что потери для государства только по налогам за десять лет составят не менее 180 млрд рублей.

А еще рыбаков настораживает, что обсуждения по стратегической для Дальневосточного региона отрасли идут за закрытыми дверями. Отсутствие содержательной дискуссии, как правило, - признак того, что вторая сторона понимает, что не права, и даже не пытается обмануть, просто хочет «продавить» нужное решение. Потому дальневосточники так ухватились за инициативу сенатора Афанасьевой, и законопроект уже нашел поддержку в Госдуме.

КСТАТИ

Квоты в законе

Сегодня Федеральный закон предусматривает 11 видов квот: квоты добычи в морских водах; научные квоты; квоты вылова водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; квоты вылова для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства); квоты добычи для организации любительского и спортивного рыболовства; квоты вылова в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС; международные квоты, предоставленные РФ; квоты добычи в исключительной экономзоне РФ для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами РФ; квоты вылова во внутренних водных объектах; квоты добычи на инвестиционные цели. Квоты для аукционов федеральным законом не определены.

На фото: ООО «Антей» 25 лет занимается добычей краба в дальневосточных морях и знает настоящую цену выгодного промысла. Потому компания одной из первых на Дальнем Востоке заключила договор на строительство новых траулеров на ленинградской верфи «Пелла».

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.