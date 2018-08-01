Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
В ближайшие дни в Кавалерово запустится новое производство – завод по выпуску деревянных палочек для еды. Открывает его южнокорейская компания из Сеула «Ли Скай Кинг». Гендиректор нового завода – предприниматель, господин Ли Ду ВОН. Ему 70 лет, он приехал в Кавалерово вместе с двумя братьями – они работают мастерами по станкам. Остальные рабочие – из Кавалеровского района. Всего на заводе будет создано 100 рабочих мест, не считая самого гендиректора и его братьев – мастеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Станки производства Китая уже смонтированы и готовы к работе. Куплены также южнокорейский бойлер, сушилка, парилка, строится кухня и оборудуется офисное помещение. «Срок окупаемости проекта – три года,- рассказал господин Вон. - Вложить сюда требовалось до 600 тысяч долларов. Средняя зарплата на предприятии составит 20 тысяч руб. Продукция - палочки для еды – пойдет в Южную Корею и Японию (1-й и 2-й сорта) и в Китай ( 3-й сорт)».
Сырье будет использоваться только местное, покупать круглый лес будут у местных лесозаготовителей. Потенциальные поставщики уже нашлись. В месяц завод будет перерабатывать 1000 кубов сырья, то есть осины. Помещение под завод южнокорейцы арендуют – всего тут 2100 квадратов. Ранее тут находилась база бывшего автотранспортного предприятия.
Одним из первых трудоустроился сюда разнорабочий Василий (на снимке). Говорит, ему зарплаты хватает. Так что скоро Кавалеровский район получит новые рабочие места и налоги в местный бюджет от деятельности нового завода.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
Новости раздела
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Полезная химия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В августе россиянам мало не покажется
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз