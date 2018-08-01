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В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды

01 Августа 2018, 12:58 | Приморье

В ближайшие дни в Кавалерово запустится новое производство – завод по выпуску деревянных палочек для еды. Открывает его южнокорейская компания из Сеула «Ли Скай Кинг». Гендиректор нового завода – предприниматель, господин Ли Ду ВОН. Ему 70 лет, он приехал в Кавалерово вместе с двумя братьями – они работают мастерами по станкам. Остальные рабочие – из Кавалеровского района. Всего на заводе будет создано 100 рабочих мест, не считая самого гендиректора и его братьев – мастеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Станки производства Китая уже смонтированы и готовы к работе. Куплены также южнокорейский бойлер, сушилка, парилка, строится кухня и оборудуется офисное помещение. «Срок окупаемости проекта – три года,- рассказал господин Вон. - Вложить сюда требовалось до 600 тысяч долларов. Средняя зарплата на предприятии составит 20 тысяч руб. Продукция - палочки для еды – пойдет в Южную Корею и Японию (1-й и 2-й сорта) и в Китай ( 3-й сорт)».

Сырье будет использоваться только местное, покупать круглый лес будут у местных лесозаготовителей. Потенциальные поставщики уже нашлись. В месяц завод будет перерабатывать 1000 кубов сырья, то есть осины. Помещение под завод южнокорейцы арендуют – всего тут 2100 квадратов. Ранее тут находилась база бывшего автотранспортного предприятия.

Одним из первых трудоустроился сюда разнорабочий Василий (на снимке). Говорит, ему зарплаты хватает. Так что скоро Кавалеровский район получит новые рабочие места и налоги в местный бюджет от деятельности нового завода.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: бизнес  экономика  Корея  китай  производство  приморье  работа  бюджет 



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