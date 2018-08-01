Рыбная отрасль добавила налогов

Федеральная налоговая служба отчиталась, что за первый квартал 2018 года в консолидированный бюджет РФ по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» было уплачено 10,2 млрд рублей налоговых платежей и сборов, что на 0,68 млрд рублей или 7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба ВАРПЭ.

В первом квартале 2018 года зафиксирован рост по большинству основных видов налогов и сборов, уплачиваемых предприятиями рыбной отрасли в бюджеты разных уровней.

В соответствии с отчетными данными ФНС объем поступлений от сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в первом квартале 2018 года вырос на 14% и составил 337 млн рублей против 297 млн рублей в первом квартале 2017 года.

Налоговые платежи предприятий по ЕСХН в первом квартале 2018 года составили 2,2 млрд рублей, что на 0,29 млрд рублей или 12% меньше, чем в первом квартале 2017 года.

Объем платежей предприятий рыбной отрасли по налогу на прибыль остался на уровне 2017 года: 1,496 млрд рублей – 2018 год, 1,491 млрд рублей – 2017 год.

Платежи по налогу на имущество в первом квартале 2018 года составили 138 млн рублей, что на 70 млн рублей или 102% больше, чем в первом квартале 2017 года.

Платежи по налогу на доходы физических лиц составили 2,1 млрд рублей, что на 0,52 млрд рублей или 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Социальные платежи предприятий составили 3,4 млрд рублей, что на 0,49 млрд рублей или 17% больше, чем в первом квартале 2017 года.

С 2015 года наблюдается значительный рост фискальных платежей предприятий рыбной отрасли. В 2014 году – 20,1 млрд рублей, в 2015 году – 31,6 млрд рублей, в 2016 году – 39,1 млрд рублей, в 2017 году – 42,3 млрд рублей. За три года налоговая отдача выросла более чем вдвое.

В 2018 году тенденция к росту налоговой отдачи отрасли сохраняется. Многие ключевые отраслевые показатели также растут: сальдированный финансовый результат вырос на 17% с 17,4 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 20,4 млрд рублей в первом квартале 2018 года. Оборот отрасли увеличился на 20%, с 62,3 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 74,8 млрд рублей в первом квартале 2018 года. Просроченная кредиторская задолженность сократилась на 40%, с 0,5 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 0,3 млрд рублей в первом квартале 2018 года.

Досье "Золотого Рога": Некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» была основана в 1993 году. 24 января 1993 года Московской регистрационной Палатой зарегистрирована Межрегиональная Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. 24 января 1994 года Московская регистрационная Палата выдала Свидетельство о регистрации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (некоммерческой организации). НО «ВАРПЭ» является ведущей ассоциацией рыбной отрасли РФ. В состав Ассоциации входят предприятия, осуществляющие добычу, переработку, хранение, транспортировку продукции из водных биологических ресурсов, а также предприятия аквакультуры (рыбоводства) и производства биокормов. В состав НО «ВАРПЭ» входят 75 членов, в том числе предприятий, представляющих всю географию от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Астрахани.

На фото: Рыбаки внесли весомую добавку в бюджет.

Фото из архива