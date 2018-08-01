Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рыбная отрасль добавила налогов
Федеральная налоговая служба отчиталась, что за первый квартал 2018 года в консолидированный бюджет РФ по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» было уплачено 10,2 млрд рублей налоговых платежей и сборов, что на 0,68 млрд рублей или 7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба ВАРПЭ.
В первом квартале 2018 года зафиксирован рост по большинству основных видов налогов и сборов, уплачиваемых предприятиями рыбной отрасли в бюджеты разных уровней.
В соответствии с отчетными данными ФНС объем поступлений от сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в первом квартале 2018 года вырос на 14% и составил 337 млн рублей против 297 млн рублей в первом квартале 2017 года.
Налоговые платежи предприятий по ЕСХН в первом квартале 2018 года составили 2,2 млрд рублей, что на 0,29 млрд рублей или 12% меньше, чем в первом квартале 2017 года.
Объем платежей предприятий рыбной отрасли по налогу на прибыль остался на уровне 2017 года: 1,496 млрд рублей – 2018 год, 1,491 млрд рублей – 2017 год.
Платежи по налогу на имущество в первом квартале 2018 года составили 138 млн рублей, что на 70 млн рублей или 102% больше, чем в первом квартале 2017 года.
Платежи по налогу на доходы физических лиц составили 2,1 млрд рублей, что на 0,52 млрд рублей или 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Социальные платежи предприятий составили 3,4 млрд рублей, что на 0,49 млрд рублей или 17% больше, чем в первом квартале 2017 года.
С 2015 года наблюдается значительный рост фискальных платежей предприятий рыбной отрасли. В 2014 году – 20,1 млрд рублей, в 2015 году – 31,6 млрд рублей, в 2016 году – 39,1 млрд рублей, в 2017 году – 42,3 млрд рублей. За три года налоговая отдача выросла более чем вдвое.
В 2018 году тенденция к росту налоговой отдачи отрасли сохраняется. Многие ключевые отраслевые показатели также растут: сальдированный финансовый результат вырос на 17% с 17,4 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 20,4 млрд рублей в первом квартале 2018 года. Оборот отрасли увеличился на 20%, с 62,3 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 74,8 млрд рублей в первом квартале 2018 года. Просроченная кредиторская задолженность сократилась на 40%, с 0,5 млрд рублей в первом квартале 2017 года до 0,3 млрд рублей в первом квартале 2018 года.
Досье "Золотого Рога": Некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» была основана в 1993 году. 24 января 1993 года Московской регистрационной Палатой зарегистрирована Межрегиональная Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. 24 января 1994 года Московская регистрационная Палата выдала Свидетельство о регистрации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (некоммерческой организации). НО «ВАРПЭ» является ведущей ассоциацией рыбной отрасли РФ. В состав Ассоциации входят предприятия, осуществляющие добычу, переработку, хранение, транспортировку продукции из водных биологических ресурсов, а также предприятия аквакультуры (рыбоводства) и производства биокормов. В состав НО «ВАРПЭ» входят 75 членов, в том числе предприятий, представляющих всю географию от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Астрахани.
На фото: Рыбаки внесли весомую добавку в бюджет.
Фото из архива
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Заход на новый передел?
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Промысел вне границ
- Рыбаки включили сирены
- Прибрежные квоты раздора
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
Новости раздела
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Полезная химия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В августе россиянам мало не покажется
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз