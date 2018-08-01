Свежий улов на подходе

Проездной билет до Москвы для дальневосточной рыбы дорожает в полтора раза

На Камчатке и Сахалине лососевая путина еще в разгаре. Путина началась по сценарию последних четных лет. По прогнозам ученых ТИНРО, подход красной рыбы, и не только горбуши, радует рыбаков. Нерка и сима уже появилась на местных прилавках и рынках. А на Камчатке на свежую горбушу установили социальную цену – 45 рублей за кг. Но что будет с основным уловом?

Этот вопрос звучал не раз в ходе видеоконференции, которую провел с регионами заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК по перевозкам рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в центральную часть страны.

Участие в совещании приняли представители РЖД, операторов рефрижераторного подвижного состава и владельцев холодильных мощностей, а также руководители дальневосточных теруправлений Росрыболовства. Обсуждалась готовность холодильных мощностей в дальневосточных портах (прежде всего во Владивостоке) к приему больших объемов лосося, сайры, скумбрии и дальневосточной сардины, а также готовность перевозчиков к отправке рыбы. Так, рекомендованный вылов тихоокеанских лососей в текущем году установлен на уровне 490 тыс. тонн.

Есть поводы для беспокойства

В Росрыболовстве надеются, что холодильные мощности Дальнего Востока и транспортники справятся с ожидаемым валом рыбной продукции. Но рыбаки обеспокоены ростом цен на доставку в центральные регионы России, а железнодорожные перевозчики – падением объемов.

Как отметил Петр Савчук, в настоящее время на подходе к Владивостоку порядка 30 тыс. тонн продукции. «Пока что мощности есть, но, учитывая прогнозы науки и заявки от рыбаков, есть поводы для беспокойства, - рассказал он. - Лососевые путины мы переживали, но сейчас пойдет иваси и скумбрия, которые вылавливаются в очень больших объемах. По ним мы идем с опережением в 7 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Беспокойство растет особенно на фоне того, что в Приморье сокращаются холодильные мощности. Понятно, что собираются строить новые, но пока ситуация тревожная».

По информации Росрыболовства, в настоящее время суммарная мощность холодильников в Приморье составляет около 70 тыс. тонн, кроме того, имеются резервы – не менее 30 тыс. тонн. Мощности загружены на 51%.

По данным РЖД, за полгода железнодорожным транспортом перевезено 284 тыс. тонн рыбопродукции, что на 7,6% меньше объемов за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в июле объем перевозок составит 165 тыс. тонн, пиковая нагрузка придется на август (230 тыс. тонн), а дальше до конца года составит около 660 тыс. тонн. При этом в РЖД уверены, что с объемами перевозок справятся.

Цены и тарифы

А вот для рыбаков и оптовиков поводом для беспокойства стал рост тарифов на перевозки по железной дороге. По словам Петра Савчука, в настоящее время наблюдается резкий скачок цен. Если в июне рыбу в рефконтейнере можно было перевезти за 10-10,5 рубля за килограмм, то с 10 июля цена выросла до 12,5 рубля и ожидается дальнейший рост до 15,5-16 рублей.

По мнению Петра Савчука, рыбопромысловые компании могут сэкономить на тарифах в случае заключения генеральных соглашений с перевозчиками, когда договором предусмотрена стабильная цена.

Как рассказал Fishnews директор по коммерческой работе ООО «Дальрефтранс» Антон СУХОРУКИХ, компания готова заключать с рыбаками контракты на круглогодичную работу по фиксированной цене. Правда, условия жесткого договора не учитывают «погоду» на рыбалке. Контракт должен быть заключен в начале года, и в течение года ежемесячно поставщики обязаны будут перевозить существенные объемы продукции. Что ж удивляться, что рыбаки ищут иные, не железнодорожные, обходные пути поставки морской продукции в центр страны.

Падение объемов перевозок

И теперь уже транспортники обеспокоены падением объемов перевозок. По мнению президента Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаила СИНЕВА, падение связано с поисками рыбаками альтернативных путей.

Так, в прошлом году «Доброфлот» произвел экспериментальную поставку по Северному морскому пути в 3 тыс. тонн. В нынешнем, по данным Михаила Синева, предполагается перевезти уже 10 тыс. тонн. В августе по Севморпути уже запланирована первая перевозка 15 тыс. тонн рыбы с Дальнего Востока в рефрижераторных контейнерах компании Maersk.

Вторая альтернатива – перевозки с Дальнего Востока через Индийский океан. Если в августе-декабре 2017 г. этим путем перевезено 20 тыс. тонн, то в аналогичный период 2018 г. объем, предположительно, вырастет до 30 тыс. тонн. Наконец, растут перевозки автомобильным транспортом: с 37 тыс. тонн в 2016-м до 48 тыс. тонн в 2017-м.

«Дополнительным фактором падения объемов перевозок рыбопродукции является ее уход с российского рынка на рынки Китая и соседних с ним государств, - считает Михаил Синев. - При равенстве цены килограмма рыбы на внутреннем рынке России и продаже ее в Китай, морская перевозка до КНР обойдется всего лишь в 3-5 рублей». По словам президента ассоциации, в 2017 г. убытки компаний - операторов рефрижераторных контейнеров составили 450 млн рублей.

«Мы работаем в рыночных условиях, и рыбак выбирает, куда ему везти продукцию, - парировал Петр Савчук. - На мой взгляд, отказываться от поставок в Европу, учитывая наши возможности, неправильно, тем более что это очень немного по сравнению с общим объемом. На объемы перевозок больше повлияло, что рыбаки стали делать больше филе минтая в связи с ростом цен на эту продукцию».

По оценкам экспертов, в этом году в Охотоморье ожидается рекордный улов лососей. Только куда уловы отправятся с путины? Вопрос открытый.

На фото: «Красная» путина на Камчатке набирает обороты.

Фото Виктора ГУМЕНЮКА.

Юрий РОГОВ, по материалам Fishnews.