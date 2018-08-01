В Находке назрел очередной портовый передел

Проект Зиявудина Магомедова становится предметом торга

Новосибирское угледобывающее предприятие «Сибирский антрацит» («Сибантрацит»), похоже, определилось с базой для реализации нового проекта в Приморском крае. Сибиряки, жаждущие обзавестись собственным терминалом для перевалки угля в АТР, могут воспользоваться базой проекта «Север», который реализуют структуры опального бизнесмена Зиявудина МАГОМЕДОВА.

На прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что группа «Сумма», управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия БОСОВА (контролирует «Сибантрацит»). Актив оценен в 1,45 млрд рублей. Представитель группы «Сумма» информацию о подготовке сделки отрицает: «У нас было несколько предложений, однако они нас не устроили, и мы планируем развивать проект самостоятельно»

Досье "Золотого Рога": В порту Восточный «Сумма» строит угольный терминал «Север» мощностью около 20 млн тонн. Проект «Север» реализует АО «Открытый порт Находка» (ранее – ЗАО «Приморское объединение нефтегазовой промышленности «Приморнефтегазпром»), зарегистрированное в поселке Врангель. Уставный капитал компании составляет 18 млн рублей. Единственный учредитель – кипрский офшор Silkenio Enterprises Ltd., также владеющий ООО «Дальпорт» (Врангель). Кроме того, в октябре 2017 года в Москве было зарегистрировано ООО «Открытый порт Находка», конечным бенефициаром которого выступает Зиявудин Магомедов. Уставный капитал этой компании составляет 5 млн рублей, специализация - cтроительство портовых сооружений.

Терминал не сразу строился

Группа «Сумма» (контролирует Транспортную группу FESCO и ПАО «Владивостокский морской торговый порт») и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в рамках I Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по строительству угольного терминала «Север».

Соглашение предусматривает участие РФПИ в строительстве терминала в бухте Врангеля в восточной части залива Находка, рядом с территорией АО «Восточный Порт». Общая стоимость проекта на тот момент оценивалась в 24 млрд рублей без учета государственных инвестиций.

Первую очередь на 7 млн тонн «Сумма» планировала ввести вначале в 2016 году, затем в 2018 году. Проект предполагает создание искусственного земельного участка под размещение складов угля открытого типа, перегрузочного оборудования, оборудования для очистки и дробления угля. Общая площадь территории УППК (универсальный производственно-перегрузочный комплекс) составляет 64 га, включая вновь образованную территорию. Мощность терминала заявлена в 20 млн тонн угля в год.

На данный момент проект находится в замершем состоянии из-за отсутствия финансирования, хотя частично подготовительные работы уже проведены.

Согласно предварительным планам, необходимо строительство собственного железнодорожного парка на 9 путей с тремя станциями для размораживания вагонов. Предусмотрены три сдвоенные вагоноопрокидывателя производительностью до 25 циклов в час каждый. Под погрузку запланированы три причала общей длиной 860 метров, в том числе один причал с глубиной до 20 метров и два на 17 метров. В перспективе может быть выполнено дноуглубление под прием судов до 150 тыс. тонн на всех причалах.

Тот ли проект

Пикантность в том, что «Сибантрацит» уже заявил проект в Приморье. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Терминал «А», созданное в начале 2018 года, планирует построить в порту Восточный Приморского края специализированный угольный терминал проектной мощностью 15 млн тонн угля в год. Учредителем компании, претендующей на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, выступает АО «Сибирский антрацит».

Досье "Золотого Рога": ООО «Терминал «А» зарегистрировано в Находке, гендиректор – Андрей МАЛАХОВ. АО «Сибантрацит» - крупнейшее угледобывающее предприятие Новосибирской области, ведущий в России и в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade (UHG). Благодаря своим свойствам, UHG антрацит используется в черной и цветной металлургии, электродной промышленности, производстве ферросплавов, стали, алюминия, а также в химической и абразивной промышленности. «Сибантрацит» ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области. Суммарные запасы антрацитового угля на месторождениях «Сибантрацита» превышают 160 млн тонн. Предприятие объединяет два угольных разреза, две обогатительные фабрики, развитую железнодорожную инфраструктуру.

Выход терминала на проектную мощность запланирован к 2025 году. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Главный вопрос – насколько планируемый терминал будет отвечать современным экологическим требованиям.

В настоящее время крупнейшими терминалами по перевалке угля в порту Восточный владеют АО «Восточный порт» (входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания») и ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports).

Ищите выгоду

Сделка по продаже актива в Находке выгодна для Магомедова, полагают собеседники «Ведомостей». С учетом ареста счетов и активов продавцу нужны средства, объясняет знакомый Магомедовых. Порт же, по его словам, не арестован.

Раз обсуждается продажа кипрской компании, а не самого порта, речь гарантированно идет о сделке по зарубежному праву, указывает партнер BMS Law Firm Денис ФРОЛОВ. В этом случае, если продажа состоится, Магомедов может избежать ареста средств, который возможен при сделке в российской юрисдикции, отмечает юрист. Покупателю перейдут и обязательства перед ВЭБом, который открыл ОПН кредитную линию для строительства порта на $200 млн, знает близкий к «Сумме» человек. «Из этой кредитной линии ничего не выбиралось и не будет выбрано, – сообщил представитель «Суммы». – Сначала нам нужно оптимизировать бизнес-план, затем будем инвестировать».

Досье "Золотого Рога": Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур МАКСИДОВ были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают. Основной актив «Суммы» - 50% в кипрской Novoport, которой принадлежит контрольный пакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего в России. В FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») «Сумма» владеет 32,5%. Еще один крупный актив «Суммы» - 49% акций в Объединенной зерновой компании (ОЗК). Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству в лице Росимущества. Кроме того, у группы «Сумма» есть активы в нефтегазовой отрасли (АО «Якутская топливно-энергетическая компания», ЯТЭК), телекоме, инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).

Вот так разворот

На прошлой неделе врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО на площадке I Международного дальневосточного морского салона сделал сенсационное заявление.

«Никакого угля (перевалки – Прим. авт.) в Славянке никогда не будет. Этот вопрос даже не поднимается. Он закрыт. Всем, кто пытается там будоражить эту тему, хочу еще раз повторить, не будет никогда в Славянке угля. Будет там, где он уже сегодня есть. Просто будем его укрывать, закрывать. Новых терминалов не будет», - цитирует главу региона «Интерфакс-Дальний Восток».

Г-н Тарасенко отметил, что необходимо научиться переваливать этот уголь экологически чистым способом.

«Сегодня по терминалам у нас предельная нагрузка на железную дорогу. Новые терминалы - это только транзиты. Транзит из Китая контейнеров», - добавил он.

Жители Славянки ранее неоднократно выходили на митинги с протестом против планов по стройке угольного терминала. Свою резолюцию с собранными подписями они направляли руководству страны. Люди указывали на то, что предприятие может оказать негативное влияние на экологию территории. В северной части Славянского городского поселения, куда входит шесть населенных пунктов, расположена часть государственного заказника «Барсовый», а у берегов - крупнейший в стране Дальневосточный морской заповедник.

На фото: Сибирские угольщики готовы увеличить объемы отгрузки в АТР.

Фото АО «Сибантрацит».

КРОМЕ ТОГО

РЖД и «Порт Суходол» начинают работу

ОАО «РЖД» обеспечит присоединение путей необщего пользования строящегося угольного морского порта «Суходол» (100%-ный собственник порта - АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», СДС) к собственной инфраструктуре.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»), соответствующий договор в Хабаровске подписали начальник ДВЖД Николай МАКЛЫГИН и гендиректор ООО «Морской порт Суходол» Павел КОЛБАСЮК.

Договор заключен в рамках исполнения инвестиционного соглашения по проекту создания морского порта в районе бухты Суходол, заключенного в рамках Петербургского международного экономического форума между ОАО «РЖД» и АО «ХК «СДС».

Присоединение будет осуществляться по узловой железнодорожной станции Смоляниново в Шкотовском районе Приморского края.