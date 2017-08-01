Названа очередная дата достройки многострадального отеля "Хаятт" во Владивостоке

Строители собираются завершить все работы по возведению и отделке пятизвездочной гостиницы Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке к середине следующего года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Готовность объекта на данный момент составляет около 90%. Срок окончания строительства - середина 2018 года, говорится в материалах Законодательного собрания Приморского края.

Работы на объекте ведутся генеральным подрядчиком – «Единой дирекцией по строительству объектов на территории Приморского края», субподрядчиком выступает ремонтно-строительная компания «КФК». Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек и организована работа в ночную смену.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую - продать. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ ранее назвал долгострой «нехорошей историей» и выразил надежду на то, что один из отелей все же будет достроен к III Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет на острове Русском 6-7 сентября.

АО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит Приморскому краю), которое выступает заказчиком строительства отелей, ранее заявило, что гостиница на Корабельной набережной откроется в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа 2017 года.

«Заказчик имеет намерение завершить строительство «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе ул. Корабельная набережная, д.6 в г. Владивостоке» к 15 июля 2017 года и открыть его в ограниченно работоспособном состоянии («soft opening») в срок до 20 августа 2017 года», - говорилось в проекте договора АО «Наш дом – Приморье» об оказании консультационных услуг, размещенном на портале госзакупок. Единственным поставщиком этих услуг стало ООО «Азимут Хотелс Компани».

Второй недостроенный отель - на мысе Бурном - выставлен на продажу за 4 млрд 153 млн рублей через «Российский аукционный дом». Назначенные на 14 июля торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион пройдет 24 августа по так называемой голландской схеме с понижением стартовой цены.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток