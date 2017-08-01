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Tele2 запустила новые интернет-опции для абонентов Приморья
Tele2 объявляет о запуске дополнительных услуг, разработанных для активных пользователей мобильного интернета. Новые опции доступны приморским абонентам Tele2 с 25 июля.
Обновленная линейка интернет-услуг предусматривает пять пакетных предложений для владельцев мобильных устройств. Каждое из них носит простое название, соответствующие объему интернета-трафика, включенного в пакет – «1 Гб», «4 Гб», «10 Гб», «20 Гб», «40 Гб».
Услуги будут удобны для тех абонентов, которые активно пользуются интернетом не только со смартфонов и планшетов, но и при помощи USB-модемов. Пакеты интернет-трафика по выгодным ценам позволяют скачивать на максимальных скоростях объемные файлы с облачных сервисов, смотреть фильмы и слушать музыку на онлайн-ресурсах. Клиентам оператора, подключившим «20 Гб» и «40 Гб», будет доступен ночной безлимит (с 00:00 до 06:59), не расходующий основной пакет трафика.
Абонентская плата при подключении интернет-опций «1 Гб», «4 Гб», «10 Гб», «20 Гб», «40 Гб» составит 120, 180, 350, 500 и 800 рублей соответственно. На все новые услуги распространяется действие сервиса «Перенос остатков», позволяющего переносить неизрасходованный интернет-трафик на следующий месяц при условии своевременного внесения абонентской платы. Кроме этого, у абонентов Tele2, подключивших услуги, будет возможность добавить дополнительный интернет-трафик. Стоимость 500 Мб для интернет-опций «1 Гб», «4 Гб» составляет 50 рублей, к интернет-услугам «10 Гб», «20 Гб», «40 Гб» можно добавить 1 Гб за 100 рублей.
Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию «Интернет в планшет». За 220 рублей в месяц абонентам оператора доступны 6 Гб интернет-трафика, а также безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber).
Подробнее о новых интернет-опциях на tele2.ru.
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