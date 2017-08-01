Ключевой актив Сергея Дарькина увеличит уставный капитал без чужих денег

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), ключевой актив бизнес-империи экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА, в ближайшее время увеличит уставный капитал за счет нераспределенной прибыли. По мнению участников рынка, это позволит компании проще договариваться с банками о крупных кредитах.

Все дело в том, что уставный капитал АО выступает в роли гаранта для кредиторов: по его размерам банк судит о финансовой устойчивости заемщика. По закону, именно в его размере компания отвечает по своим обязательствам.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», акционеры ПАО «НБАМР» на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала компании - за счет конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью. Сейчас уставный капитал компании составляет 119 млн 819 тыс. 70 рублей и разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей. После завершения конвертации уставный капитал будет увеличен до 123,522 млн рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции после увеличения составит 47 рублей.

В настоящее время 86,6% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), 75% акций которого, в свою очередь, принадлежит супруге экс-губернатора Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.

Следует отметить, что, в случае увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли, акционеры должны оплатить НДФЛ. Хотя данный вопрос спорный и разные налоговые органы относятся к нему по-разному.

Отметим, что сумма, на которую увеличивается уставный капитал АО, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций.

При этом прибыль общества не поступает участникам, а представляет собой обособленное имущество общества. У участников увеличивается лишь номинальная стоимость их долей. То есть увеличение уставного капитала общества не влечет возникновения дохода у его участников.

Напомним, что у ПАО «НБАМР» недавно сменился руководитель: на смену отработавшему год в этой должности Владимиру КОВАЛЬСКОМУ пришел давний соратник Сергея Михайловича по бизнесу и политике Сергей ПЕРЕДРИЙ, правда пока всего на два месяца.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют круглогодичный промысел в морях Тихого океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии. Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток