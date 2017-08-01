Коллективно и персонально

Приморские «управляйки» и их директоров стимулируют штрафами

Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг – одна из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Сегодня собственники жилья вправе сами принимать решение о способе управления многоквартирным домом или же о смене управляющей компании на более ответственную. Но формирование конкуренции – это не только поощрение лучших, но и наказание худших.

И здесь без участия государства не обойтись: повышению ответственности управляющих компаний Приморья способствует работа Государственной жилищной инспекции Приморского края и административных комиссий в муниципалитетах.

Предписание – не бумажка

Игроков рынка ЖКХ, как правило, штрафуют за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Однако бывают и особые случаи, связанные с невыполнением предписаний Государственной жилищной инспекции Приморья. Так, в 2016 году управляющая компания, работающая в Черниговском районе, заплатила 200 тыс. рублей штрафа за ненадлежащее содержание жилых домов и игнорирование требований ГЖИ.

Широко распространена и практика персональной ответственности руководителей УК. Руководитель одной из управляющих компаний Уссурийска был оштрафован на 50 тыс. рублей за взимание неправомерных платежей с жителей обслуживаемого дома по строке «оплата председателю совета МКД» в размере 50 рублей с каждой квартиры ежемесячно.

Директора управляющей компании из Арсеньева оштрафовали на 25 тыс. рублей за нарушения в обслуживании жилых домов. Так, в доме № 39 по улице Жуковского была нарушена тепловая изоляция системы отопления, а из кабины лифта не осуществлялась связь с диспетчером. С аналогичной суммой пришлось расстаться руководителю управляющей компании из Находки, и вновь причиной стало ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома. В доме № 94 по Находкинскому проспекту были нарушены условия содержания и поддержания в рабочем состоянии системы газоснабжения.

Досье "Золотого Рога": За 2016 год сотрудниками Государственной жилищной инспекции было проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний.

Штраф порождает штраф

В Государственной жилищной инспекции Приморского края отмечают, что воздействовать на нерадивых руководителей эксплуатирующих организаций помогают жители обслуживаемых домов. Все обращения жильцов домов проверяются сотрудниками жилинспекции, по итогам проверок выносятся предписания по устранению замечаний. Материалы проверки передаются в суд.

Добавим, что последствия несвоевременной оплаты административных штрафов, наложенных органами государственного жилищного надзора, могут быть самыми жесткими. В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, нарушитель автоматически совершает новое административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы. Кроме того, нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток.

Например, если штраф составил 100 рублей, но не был оплачен в положенный срок, это автоматически считается административным правонарушением в рамках ст.20.25 КоАП РФ, сумма штрафа по которой составит уже 200 рублей. Таким образом, службой судебных приставов в отношении нарушителя будет возбуждено уже два исполнительных производства - на 100 и 200 рублей, а также установлен срок для добровольного исполнения - до пяти дней. Если нарушитель не оплатил штраф в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, последний вправе применить еще одну штрафную санкцию - вынести постановление о взыскании исполнительского сбора в соответствии со ст.112 ФЗ «Об исполнительном производстве». Сумма исполнительского сбора составит по каждому возбужденному исполнительному производству 500 рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составит уже 1,3 тысячи рублей.

Снег пополняет бюджет

Воспитывать управляющие организации рублем помогают и административные комиссии городов и районов края. Например, во Владивостоке за соблюдением административного законодательства следят представители комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города. Комиссии имеют право назначать штрафы за широкий спектр нарушений со стороны УК или их должностных лиц, вплоть до отсутствия номерных табличек на фасадах домов.

Однако наиболее распространенными являются штрафы за неубранный мусор или снег вблизи многоквартирных домов: для МКД содержанию и уборке подлежит участок в соответствии с кадастровым паспортом. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противогололедных материалов и обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров. В противном случае юридическим лицам грозят штрафы от 50 до 80 тыс. рублей, должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей.

На фото: Каждый год во Владивостоке за некачественную уборку снега вблизи многоквартирных домов налагаются миллионные штрафы.

Фото Александра Салкова.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток