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В лес за дикоросами
Комплексное освоение лесных богатств связано с традиционным для многих приморцев сбором дикоросов для своих потребностей, которым они занимаются из года в год. А государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы» предполагает, что сбор и переработка даров тайги может стать не только формой активного отдыха населения, но и одним из перспективнейших направлений, которым должен заниматься местный бизнес.
Заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин КАРПЕНКО отмечает, что если не в коммерческих целях, а для своих нужд, то гражданин сегодня может свободно заготавливать для своей семьи в лесу ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения. За исключением объектов, занесенных в Красную книгу и содержащих наркотические вещества. Кроме того, есть определенные ограничения по данной деятельности на особо охраняемых природных территориях, которые прописаны в их уставах. В ряде случаев положениями о заповедных и иных запретных территориях зафиксировано, что наказываться может даже сам факт нахождения человека в их пределах, а не только сбор здесь дикоросов.
Досье "Золотого Рога": В заповедной земле нацпарка «Земля леопарда» разрешение на сбор дикоросов и рыбную ловлю вместе с пропусками получают только жители соседствующих населенных пунктов. То есть действует определенное ограничение для людей, которые здесь посторонние.
В иных случаях ничто не должно мешать простому сборщику дикоросов осуществлять свое право. Хотя это пытаются оспорить некоторые арендаторы-лесопользователи и частные собственники. Формально для человека ограничений нет и по объемам заготовок, хотя вопрос законодателям задается: сегодня выносят из леса дикоросов уже не столько, сколько каждый может унести на себе, а вплоть до того, сколько он сможет вывезти на своей машине.
Зачастую стираются границы между любительскими заготовками дикоросов и профессиональными. При этом профессионалы зачастую предпочитают статус «любителя», что освобождает их от необходимости арендовать участок леса, делать проект лесопользования по сбору дикоросов, получать лицензию, подавать декларацию, платить налоги и пр. Однако на этапе реализации они сильно рискуют, поскольку от них могут потребовать соответствующие документы.
Валентин Витальевич считает, что сбор дикоросов оказывает определенный положительный эффект на приморскую глубинку. У людей появляется дополнительная занятость, они как-то решают свой продовольственный вопрос, и на это время в селах даже заметно снижается преступность из корыстных побуждений.
Однако, с другой стороны, в лесу появляется много случайных граждан с пониженным уровнем социальной ответственности к общему достоянию, с невысокой культурой поведения в лесу. Они делают то, что для коренного таежника абсолютно исключено. Например, могут разжечь и бросить костер. Особенно это опасно осенью, когда люди устремляются за кедровым орехом. А осенние лесные пожары, в отличие от весенних низовых, наносят лесу особенно высокий ущерб. Опять же, когда в августе-сентябре шишка еще крепко держится на кедре, многие шишкари используют для лазанья по деревьям «кошки». Стволы деревьев повреждаются, и это облегчает проникновение в них вредителей. Зачастую люди, делая стоянку, рубят деревья без острой на то необходимости.
Нанесение ущерба лесу влечет определенную ответственность нарушителей, вплоть до уголовной. И поэтому специалисты советуют тем, кто отправляется за дикоросами, лишний раз проверить себя на знание законов леса и своей ответственности перед ним. Чтобы затем не краснеть за свое незнание перед людьми, которые берегут нашу тайгу, – работниками леса, заповедных зон, МЧС, пожарниками и пр., и чтобы не расплачиваться за это незнание своим кровным живым рублем.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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