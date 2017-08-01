Мал киловатт, да дорог

Развитие малой энергетики позволило сделать жизнь в приморских селах более комфортной

Обеспечение бесперебойного электроснабжения отдаленных населенных пунктов Приморья – задача, от решения которой подчас зависит сохранение на карте края того или иного села. Однако еще несколько лет назад подача электричества лишь на несколько часов в сутки была суровой реальностью для десятков приморских сел, а тарифы в них значительно превышали среднекраевые. О том, как изменилась ситуация за последнее время, рассказывает Деловая газета «Золотой Рог».

Работа по модернизации систем электроснабжения на севере Приморья получила новый импульс в последние два года. Интересно, что в определенной степени этому поспособствовали разрушительные тайфуны, которые вывели из строя имевшееся устаревшее оборудование.

Генераторы обновляются

Например, четыре дизель-генераторные установки (ДГУ) мощностью не менее 500 кВт каждая были приобретены для поселков Амгу и Светлая взамен устройств, серьезно пострадавших от тайфуна «Лайонрок». Контейнерные дизель-электростанции, основу которых составляет турбодизель европейской марки Volvo Penta, характеризуются низким расходом топлива и стабильностью работы: срок службы такого оборудования до первого капитального ремонта составляет порядка 30 тысяч моточасов.

В селах Соболевка и Самарга Тернейского района до прошлого года работали старые судовые дизель-генераторы с водяным охлаждением, которые выработали свой ресурс и не могли полностью обеспечить потребности этих населенных пунктов. Водяное охлаждение, не имеющее систем очистки воды, снижало надежность работы и приводило к частым поломкам и перегреву установок. В ноябре 2016 года в села были доставлены два новых дизель-генератора мощностью 60кВт и 120 кВт, благодаря которым в населенных пунктах был снят режим по обеспечению электричеством.

В 2017 году была серьезно модернизирована система энергоснабжения села Дерсу Красноармейского района, где живут переселенцы-староверы из Латинской Америки, а также соседнего села Дальний Кут. Все опоры ЛЭП были заменены на новые, а сети - реконструированы. В ближайшее время планируется установить два новых дизельных электрогенератора модульного типа в контейнерах «Север», что обеспечит круглосуточную подачу электроэнергии в населенный пункт, а не на 10 часов в сутки, как раньше. Добавим, что благодаря новым самоизолированным проводам удалось уменьшить энергопотери и исключить возможность самовольного подключения к электрическим сетям.

Досье "Золотого Рога": В государственную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы» включено отдельное мероприятие «Повышение доступности тепловой и электрической энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению Приморского края». Оно ориентировано на решение двух задач: предупреждение ситуаций, которые могут привести к сбоям в оказании услуг по энергоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства; а также снижение платежей населения за электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями. Выпадающие доходы организаций, обслуживающих такие населенные пункты, компенсируются за счет бюджетных субсидий.

Ветер, ветер, ты могуч…

Дороговизна дизельного топлива и сложность его доставки на оторванные от «большой земли» территории заставляют власти искать альтернативные способы обеспечения населенных пунктов энергией. На побережье Приморья, известном своими сильными ветрами, решение напрашивалось само собой – использовать энергию ветра.

Так, с августа 2013 года ветрогенератор успешно работает на острове Рейнеке, который административно относится к Владивостокскому городскому округу. А в начале 2017 года представители японского бизнеса обсудили в администрации Владивостока возможность установки мощного современного ветряного генератора на острове Попова, способного обеспечить надежное электроснабжение территории с учетом всех экологических нормативов. Кроме того, необходимо также усовершенствовать действующую уже на протяжении нескольких десятилетий на острове Попова дизельную электростанцию или полностью заменить ее. Участники японской делегации проявили практический интерес к экономической составляющей проекта установки ветрогенератора и срокам его окупаемости – при условии вложения в его реализацию иностранных инвестиций. Они выразили пожелание, чтобы этот проект был презентован в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума.

Тернейское ноу-хау

Эксперимент по использованию ветровых генераторов вместо дизельных хорошо зарекомендовал себя и в Тернейском районе Приморья. Промышленный ветрогенератор, установленный в 2013 году для сел Перетычиха и Единка, помог решить четыре задачи: обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, снизить ее себестоимость, исключить проблему завоза топлива и улучшить экологическую ситуацию. До его установки электроэнергия в Перетычихе и Единке подавалась с 7 часов утра 1 часа ночи.

По словам специалистов, использование ветрогенераторов эффективно в тех регионах, где среднегодовые скорости ветра более 5 метров в секунду. Установка работает по принципу взаимного резервирования ветровой энергии и энергии от дизельгенератора. Автоматика в зависимости от силы ветра и потребительской нагрузки сама определяет, откуда взять электроэнергию.

Впрочем, «дизельное» и «ветряное» электричество сегодня – это все же исключение для Приморья. С 2007 года в регионе успешно действовала программа подключения к централизованному электроснабжению отдаленных населенных пунктов, которая позволила включить в общекраевую сеть многие села Ольгинского, Лазовского, Чугуевского, Тернейского, Красноармейского и Дальнереченского районов. Отказ от использования дизель-генераторов в этих населенных пунктах позволил снизить тарифы и уйти от субсидирования их из бюджета. К тому же существующие сети были полностью изношены, и лишь строительство новых могло гарантировать местному населению качественное и надежное электроснабжение.

На фото: Применение ветрогенераторов эффективно лишь в тех регионах, где среднегодовые скорости ветра превышают 5 метров в секунду.

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Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток