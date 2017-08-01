Европейский "акцент" Владивостока

Чтобы сохранить звание европейского города в Азии, Владивостоку придется перестраиваться

Владивосток неоднократно претендовал на звание европейского города в Азии, в том числе и благодаря своему неординарному архитектурному облику. Меры государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы» позволили значительно увеличить количество азиатских гостей города. Вместе с турпотоком растет и потребность не только сохранить европейский имидж столицы Приморья, но и развить ее потенциал – создать максимально комфортную городскую среду как для иностранцев, так и для граждан Российской Федерации.

О том, какие шаги Владивостоку можно предпринять на этом пути, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал заместитель директора и главный архитектор ООО «Оферта Диалог» Кирилл СОЛГАЛОВ.

- Можно смело говорить, что «европейский облик» Владивостока сохранился только в центре. Остальные же районы не несут концепции исключительно «европейского» города, – начал разговор Кирилл Солгалов. – Зачастую это архитектура так называемого «международного стиля» периода 60–80-х годов, характерная для всех постсоветских городов. Говоря про образ, могу привести цитату французского архитектора, который приехал в наш город и, когда его спросили о впечатлениях, сказал: «Город очень красивый, но здания его портят». А вице-президент Союза архитекторов России, гуляя по Владивостоку, также задал вопрос: «У вас в городе не было войны?» И логика, исходя из которой он был задан, простая: в западной части России война уничтожала старый фонд, и город приходилось застраивать заново. А у нас старые сараи начала прошлого века и туалеты на улице деликатно соседствуют с современными высотными домами.

Владивосток в 1965 году значительно больше соответствовал европейскому городу: например, район Дальпресс имел насыщенную сетку улиц, плотную застройку. Впоследствии под влиянием концепции микрорайона – созданной на основе идей французского архитектора Ле Корбюзье – город начал расползаться, уничтожая сложившуюся квартальную структуру. При этом, к сожалению, несмотря на то что такой подход показал свою несостоятельность за рубежом еще в 70-х годах, у нас он по-прежнему жив. В том числе благодаря идеям свободной и микрорайонной застройки в нашем городе появилась моя «любимая» застройка в районе улицы Нейбута, по плотности и насыщенности функциями в разы уступающая центру. А ведь во многих развитых странах районы типа Нейбута уже давным-давно снесены либо подверглись реновации.

- То есть, для того, чтобы Владивосток мог претендовать на звание европейского города, необходимо увеличивать плотность застройки?

- Если город продолжит «расползаться», мы просто перенесем все проблемы на новые районы, что приведет к деградации среды как таковой. Именно поэтому специалисты из Японии, которые занимаются разработкой мастер-плана Владивостока по поручению нашего президента, абсолютно правильно предлагают концепцию компактного города. Главное, чтобы она была продуманной. Практика развитых стран показывает, что хороший город должен быть компактным. Власти содержат инфраструктуру за счет налогоплательщиков. При равном количестве населения, с увеличинием протяженности объектов инфраструктуры (например дорог), растет объем средств на содержание такой инфраструктуры без увеличения пользующихся ею жителей. То есть, говоря проще, – чем больше распластан город, тем хуже будут дороги и городская среда.

Компактное же проживание обеспечивает не только хорошие дороги и сети, но и психологический комфорт. Человеку приятно жить в камерных, относительно небольших пространствах, как его предкам – в пещере, именно поэтому большие открытые площади вызывают дискомфорт, поскольку несут в себе потенциальную «первобытную», «психологическую» опасность. Заметьте, как нам нравится находиться в исторических городах, обладающих соразмерными человеку габаритами пространств как улиц и домов, так и площадей. И в данный момент во Владивостоке организовать гуманную среду можно только в историческом центре. Пока не будет изменяться сам город, никакие шаги по отдельности не обеспечат создание такой гуманной среды, которая потом еще будет поддерживаться в исходном хорошем состоянии долгое время.

– Многие специалисты отмечают, что для создания гуманной городской среды необходимо появление общественных пространств для социального контакта. К таким зонам можно отнести пешеходные улицы. На ваш взгляд, необходимо ли появление таких улиц во Владивостоке?

– Японские коллеги выдвинули идею, которую стоит обсуждать на общественном уровне: они предлагают сделать часть исторического центра Владивостока пешеходным. Но не перекрывать его полностью для машин, а сделать регулирующий механизм – например, очень дорогую парковку вдоль улицы и максимально расширить тротуарную часть. Полностью убирать автомобили нет никакой необходимости – в развитых странах стараются комбинировать движение личного и общественного транспорта с движением пешеходов, и это работает прекрасно. К тому же необходимо помнить, что пешеходные улицы – это хорошо, но не везде. Они дарят гостям или жителям города комфорт и чувство безопасности только если на них постоянно находится большое количество людей. Иначе по таким пустынным улицам будут просто опасаться ходить.

– Какие методы контроля над застройками могут обеспечить соблюдение этих условий в Приморском крае?

– С точки зрения законодательства у нас не так много инструментов для контроля над архитектурой. В Градостроительном кодексе РФ есть несколько видов документации, в том числе так называемые документы территориального планирования, куда входят и всеми любимые генпланы, и всеми нелюбимые правила землепользования застройки, а также документация по планировке территории и архитектурно-строительное проектирование. И генеральные планы далеко не всемогущи – они фактически содержат бюджетные обязательства, выложенные на карте. Например, здесь орган местного самоуправления построит дороги, а здесь - детский сад. Остальное же находится за пределами полномочий этого документа.

Но непосредственно на внешний облик районов влияют требования в документации по планировке территории, которая фактически формирует земельные участки и устанавливает плотность и параметры застройки на такие участки. При правильном применении этого механизма у властей и жителей города появляется очень много ресурсов для регулирования облика застройки. У нас такой ресурс еще не реализован в полной мере. И никто не может обязать застройщика соблюдать колористическую концепцию, определенную этажность и пр., пока эти требования не вплетены в ряд других нормативных правовых актов. Впрочем, меры в этом направлении предпринимаются, и у нашего региона есть надежда, что облик городской среды не будет пущен на самотек.

– Еще одним условием комфортной городской среды для жителей и гостей Владивостока выступает разгрузка насыщенного автомобильного трафика приморской столицы и более плотная связь с пригородами. Что необходимо предпринять, чтобы реализовать это?

– Для начала необходимо отказаться от монофункциональных районов. Не должно быть только деловых, спальных и торговых зон, поскольку такая расстановка порождает массовые маятниковые миграции в часы пик и человек много времени проводит вне дома. Владивосток должен идти по пути создания многофункциональных районов, имеющих не только места проживания, но и места приложения труда, а также локальные деловые и торговые центры. На роль нового центрального делового района во Владивостоке подошел бы район нефтебазы, вынос которой за границы столицы Приморья предусматривается еще с 1939 года. Есть вероятность, что в новом веке этот процесс запустят, и у нас появится деловой центр, который действительно мог бы взять на себя часть функций городского исторического центра.

Как специалист городского планирования, я могу утверждать, что упорядочить движение транспорта достаточно легко, но для этого необходимо применить не самые популярные меры – например, сужение улиц и платную парковку вдоль улично-дорожной сети. Вопреки распространенному мнению внедрение платной парковки – это не средство отъема денег у населения, а средство регулирования автомобилей и механизм создания альтернативы в виде комфортного общественного транспорта. Например, в Москве программа «Моя улица» за счет вырученных с платных парковок денег развивает общественный транспорт. Можно было бы применить нечто подобное и во Владивостоке.

А вот строительство новых дорог возвращает нас к вопросу содержания такой инфраструктуры и не решает транспортных проблем. Казалось бы, если у вас в городе пробки, самый простой ответ – стройте и расширяйте дороги. Но в реальной практике все значительно сложнее: чем больше плотность дорожной сети и лучше сами дороги без других альтернатив, тем больше людей покупают автомобили, а значит, пробки остаются и могут даже усилиться спустя какое-то время. Исходя из этого современное транспортное планирование ставит следующие приоритеты движения: пешеход (велосипедист) – общественный транспорт – личный транспорт. Так что развитие общественного транспорта сегодня мировой тренд.

Принимая во внимание современный опыт, коллеги из Омска, которые разрабатывают проект внесения изменений в генеральный план Владивостока, предложили интересное решение транспортной проблемы – запустить городскую электричку. Это может стать аналогом метро, которое будет использовать уже существующую развитую инфраструктуру. Ведь Владивосток пронизан рельсами, и при большом желании можно проложить маршруты в любой район, необходимо только создать остановочные пункты и договориться с собственниками путей (если, например, маршрут пройдет по Дальзаводу). Понятно, что данная программа потребует для реализации лет 10, но по истечении этого периода Владивосток получит удобный и быстрый вид транспорта, который решит проблему доступа горожан и туристов в разные районы города.

ВОПРОС РЕБРОМ

– На ваш взгляд, может, логично будет отделить исторический центр города от административного?

- Если мы не хотим, чтобы в историческом центре появлялись многоэтажные стеклянные «парковки», то, я думаю, да, сделать это необходимо. В то же время для офисных и торговых помещений, которые хотят остаться в центре, необходимо выдвинуть ряд требований.

Если вы хотите получить такую привлекательную землю, необходимо соблюсти стиль построек, аккуратно вписывая их в историческую среду. Это усилило бы потенциал города в том числе и с туристической точки зрения. Понятно, что этот процесс будет длиться не пару лет, но запустить его уже сегодня просто необходимо. Тогда наши дети смогут наслаждаться видами исторического центра, из которого не выбиваются новые здания.

На фото: Молодежи Владивостока тоже не помешает отдельное место для променада.

Фото Ивана Крышана.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток