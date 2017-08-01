УК расскажут о себе всё. Но не всем

Эффективный контроль за организациями ЖКХ могут обеспечить не только надзорные органы, но и грамотные собственники жилья

Ежемесячно каждая приморская семья тратит несколько тысяч рублей на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. Разумеется, гражданам хочется знать, на какие цели идут собранные средства. Однако большинство собственников жилья не всегда имеет четкое представление как о собственных правах по контролю в сфере ЖКХ, так и о функциях надзорных органов. В том, как использовать все возможности контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств, разбирался корр. деловой газеты «Золотой Рог».

Контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда (независимо от его формы собственности), соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии со статьей 20 ЖК РФ, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов. В Приморском крае таким органом является Государственная жилищная инспекция, которая также является соисполнителем государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Контроль контролю рознь

Контроль за деятельностью управляющих компаний осуществляет Роспотребнадзор – в части исполнения санитарных норм, качества и безопасности предоставляемых собственникам услуг. Надзор за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ является одной из приоритетных задач и для прокуратуры. По информации прокуратуры Приморского края, к числу основных нарушений в сфере ЖКХ относятся: ненадлежащее исполнение управляющими компаниями обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов, увеличение без проведения общего собрания собственников жилых помещений платы за содержание и ремонт жилья, незаконное начисление платы за содержание и ремонт жилья. В 2016 году и первом квартале 2017 года прокурорами было выявлено свыше 8,5 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения принято более 6,7 тыс. актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 2192 виновных лица, возбуждено девять уголовных дел.

В ходе отопительного периода 2016-2017 годов вмешательство прокуроров потребовалось в связи с несвоевременной подготовкой объектов энергетики и жилищного фонда к отопительному периоду, невыполнением ресурсоснабжающими и управляющими организациями в установленные сроки ремонтных работ на объектах коммунального комплекса, несвоевременным накоплением нормативного запаса топлива. По результатам рассмотрения принятых актов реагирования погашена задолженность муниципальных учреждений за предоставленные услуги в 2016 году – в размере более 200 млн рублей, с начала 2017 года - свыше 45 млн рублей.

Не остается без внимания органов прокуратуры деятельность контролирующих органов в сфере ЖКХ: результаты проверок показывают, что нарушения требований законодательства имеют место как при осуществлении государственного жилищного надзора, так и при проведении муниципального жилищного контроля. А в мае 2017 года прокуратура выявила нарушения в части необоснованного включения в тарифы ряда организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, расходов, не связанных с осуществлением «основной» деятельности. Например, на уплату транспортного налога на автомобили или на уплату арендных платежей за пользование нежилым помещением в отсутствие заключенного в установленном порядке договора аренды.

Особое внимание органы прокуратуры уделяют контролю за реализацией региональной программы капремонта. В частности, ими пресечены факты неисполнения органами местного самоуправления обязанностей по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, направлению предложений по актуализации региональной программы капитального ремонта, а также случаи нецелевого расходования средств, собранных на указанные цели.

В прокуратуре Приморья обращают внимание, что количество жалоб, поступающих в этот орган по вопросам ЖКХ, составляет львиную долю от общего количества обращений граждан. Анализ поступающих жалоб показывает: основными поводами для обращения в органы прокуратуры являются аварийные ситуации, связанные с перебоем в оказании коммунальных услуг, ненадлежащее управление многоквартирными домами управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, несогласие с начислением платы за коммунальные услуги. Однако зачастую причиной направления таких обращений является неосведомленность приморцев о других контролирующих органах, имеющих полномочия самостоятельно, без вмешательства прокуратуры, защищать права граждан в сфере ЖКХ. Обращение в органы прокуратуры является целесообразным лишь в случае обжалования решения, принятого по обращению заявителя должностными лицами органов государственного жилищного надзора и муниципального контроля.

Справимся сами

Контролировать соблюдение правил содержания общего имущества вправе и сами собственники помещений многоквартирного дома. В соответствии с ЖК РФ, в договоре управления МКД должен быть указан порядок осуществления контроля за выполнением обязательств управляющей организации. Однако на практике «управляйки», как правило, пользуются пассивностью жильцов и составляют договор на выгодных для себя условиях. В итоге вся отчетность УК ограничивается ежегодным формальным отчетом. Между тем закон позволяет сформулировать условия договора управления таким образом, чтобы иметь право в любой момент интересоваться качеством производства работ, связанных с ремонтом дома, привлекать к приемке этих работ независимый от управляющей компании и ее подрядчиков технический надзор, требовать своевременного перерасчета платежей в случае снижения качества оказания услуг или перерывов в оказании услуг, получать отчеты об исполнении договора с нужной периодичностью и в информативной форме.

В январе 2017 года правительством РФ были утверждены правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Они установили дополнительные гарантии допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, определив порядок участия общественных организаций в таком контроле. Кроме того, документ установил гарантии гражданам, которые индивидуально проявляют инициативу участвовать в таком контроле. Общественные организации обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан к участию в таком контроле. При этом общественные инспекторы могут работать как самостоятельно, так и по поручению Государственной жилищной инспекции. Эксперты видят в этом не только положительные, но и отрицательные стороны.

- Порядок осуществления общественного жилищного контроля нуждается в уточнении и доработке. Общественными инспекторами в сфере ЖКХ зачастую хотят стать люди, не обладающие необходимыми знаниями. Они воспринимают общественный жилищный контроль как инструмент давления на свою управляющую компанию, - убежден Александр СМЫШЛЯЕВ, руководитель информационно-методического центра «Тихоокеанский проект», который осуществляет функции регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Приморье. По его словам, требования к квалификации общественных инспекторов в федеральном законе достаточно размыты, что дает возможность претендовать на статус эксперта в сфере ЖКХ практически любому гражданину.

Во Владивостоке работают 234 управляющие организации, в том числе 92 управляющие компании и 127 товариществ собственников жилья, под управлением которых находится 2775 домов общей площадью свыше 11 млн кв. м.

Капремонт под надзором

С началом реализации в Приморье программы капитального ремонта МКД у собственников жилья и надзорных органов автоматически появилось новое направление деятельности. При этом собственники жилья и управляющие компании получили целый ряд новых прав, касающихся согласования сроков и перечня работ по капремонту, а также приемки результатов ремонта.

Так, перед разработкой проектно-сметной документации региональный Фонд капитального ремонта обязан направить собственникам жилья в МКД, включенном в программу на очередной год, предложение о проведении капремонта. Именно от решения собственников зависит проведение капитального ремонта – они вправе перенести его на более поздний срок либо вовсе отказаться от его проведения. В случае принятия решения о проведении капитального ремонта собственники должны определить лицо, которое вместе с представителями УК и местной администрации будет участвовать в приемке работ. Однако такого человека собственники выдвигают не всегда, и в этом случае в приемочной комиссии представителей жильцов нет. В этом году из 150 сданных домов только в 36 акты подписывались собственниками.

- Управляющая компания организует собрание собственников, где принимается решение о проведении капремонта и согласовании видов работ в рамках этой программы. На других этапах УК выполняет скорее роль наблюдателя, а в ходе приемки работ имеет право указать на недоделки подрядчика. На практике большинство подрядчиков идет на сотрудничество, прислушивается к рекомендациям управляющих компаний и собственников, - отмечает заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Людмила ТАРАН.

Досье "Золотого Рога": Благодаря наличию функции «личный кабинет» у собственников жилья есть возможность отслеживать начисление и собираемость взносов на капитальный ремонт в своем МКД (многоквартирный дом). Кроме того, аналогичная информация с недавних пор отражена и в квитанциях на оплату взносов. В структуре «Фонда капитального ремонта МКД в Приморском крае» создана группа внутреннего контроля, целями работы которой являются содействие руководителю Фонда в обеспечении эффективной работы организации, а также разработка мер по снижению рисков, связанных с осуществлением деятельности регионального оператора. Наконец, на сайте ФКР можно найти сведения о результатах контрольных мероприятий в отношении регионального оператора, ознакомиться с годовыми финансовыми отчетами и аудиторскими заключениями на них.

На фото: Приморцам советуют чаще двигать глыбу ЖКХ.

Фото Игоря Кухаря.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток