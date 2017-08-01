Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье

А вот что будет с автомобилями, оборудованными «серыми» кнопками, пока не ясно

С 1 января 2017 года система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех автомобилей в России, что фактически означало барьер для жителей Приморья на ввоз подержанных иномарок из Японии. Массовые митинги в регионе стали толчком к принятию временного регламента, который позволил оборудовать заветными кнопками личные автомобили. Несмотря на то, что данный порядок начал действовать еще в конце марта, до недавнего времени сохранялся ажиотаж – на фоне дефицита систем расцветали различные мошеннические схемы.

Впрочем, сейчас рынок медленно, но верно приходит к упорядочиванию, сообщил Деловой газете «Золотой Рог» Иван ПОДСАДНИКОВ, генеральный директор ООО «Волтон Менеджмент Рус» (агент АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае).

- Технический регламент Таможенного союза, согласно которому все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», был принят еще в 2013 году. Теперь все производители несут ответственность по установке данных систем на автомобили, – рассказал Иван Подсадников. – Благодаря временному регламенту у владельцев праворульных автомобилей также появилась возможность растаможить свое транспортное средство, взяв на себя обязательства по установке кнопки. Всеми любимый для обсуждения вопрос: «Нужна эта система или нет?» - теперь скорее риторический: регламент принят на правительственном уровне несколько лет назад и закон вступил в силу.

– Пока не был установлен временный регламент, автомобили, ввозимые из Японии, не могли получить ПТС. Затем вопрос поставки кнопок ЭРА-ГЛОНАСС был решен, и машины начали покидать склады. Тем не менее на рынке отмечается определенный дефицит устройств. Как долго он будет сохраняться?

– К сожалению, оперативно поставить кнопки в апреле-мае на Дальний Восток не удалось, поскольку производители заточены в первую очередь под автомобильные заводы, оснащающие машины системами на конвейере, однако сейчас проблема практически решена. Статистика, которую оглашает таможенное управление Приморского края, дает вполне ясную картину. По их данным, на территорию региона за первое полугодие было ввезено 26826 автомобилей. Сюда также попадают автомобили официальных дилеров (примерно 3 тыс.). За это время АО «ГЛОНАСС» отправило во Владивосток уже более 20 000 устройств, то есть мы закрыли практически весь объем. В августе запланирована поставка ещё 9800 комплектов оборудования, так что к концу месяца рынок будет полностью насыщен и ситуация нормализуется.

– Дефицит кнопок дал неплохой стимул развитию различных мошеннических схем: от перепродажи легальных систем за более высокую цену до установки так называемых «серых кнопок». Как можно избежать спекуляций?

– Ситуация с перепродажами возникла благодаря недобросовестным брокерам. У нас нередки случаи, когда юридическое лицо (брокер) приобретает кнопку для физических лиц, поскольку обладает необходимым пакетом документов на автомобили. Люди, обращающиеся к таким юрлицам, стараются сэкономить на таможенных платежах, но при этом рискуют переплатить за систему. Получая партию кнопок, брокеры обзванивают свою внутреннюю очередь и предлагают установку за более высокую цену. Человек, ожидающий растаможки уже полгода, скорее всего, согласится. К сожалению, судьбу кнопок у юридических лиц мы контролировать не можем. Когда эти спекуляции прекратятся? На мой взгляд, очень скоро – как только окончательно решится проблема дефицита оборудования, о которой я уже упоминал.

Проблема «серых устройств» также вполне реальна. В России работают три официальных производителя, выпускающих кнопки. Один из них отдает свою продукцию не только АО «ГЛОНАСС», но и на свободный рынок, и запретить это делать пока никто не может. Что происходит с такой кнопкой? Она не регистрируется в информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому абсолютно бесполезна. Что будет с автомобилями, оборудованными такими «серыми» устройствами, пока не ясно. Это может привести и к аннулированию ПТС, и к обязательству установить легальные кнопки либо пройти процесс активации. А сейчас покупателям нужно быть внимательными и требовать у продавцов машин, ввезенных в 2017 году, договор с агентами АО «ГЛОНАСС».

- В данный момент ООО «Волтон Менеджмент Рус» является единственным официальным агентом АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае. Что будет с очередью, которая образовалась в данный момент у «Сумотори»?

– Мы заберем у «Сумотори» нереализованные кнопки (если такие есть), а также их очередь. Нам придется ее оптимизировать, поскольку некоторые люди записывались сразу в две компании, но мы выполним все обязательства. При необходимости – в очередной раз расширим штат. Мы этим занимались на протяжении последних трех месяцев из-за увеличения поставок кнопок.

– Не дает ли вам такое положение на рынке возможность для спекуляций, как монополисту?

- Наша деятельность четко регламентируется договором, в котором зафиксирована стоимость оборудования – 22 361 рубль. Все кнопки реализуются исключительно по безналичному расчету, поэтому наша компания ни физически, ни юридически не может манипулировать ценой.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток