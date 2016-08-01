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Сбербанк запустил новый кредитный продукт для малого и микробизнеса
Сбербанк предоставил бизнесу возможность получить кредит на любые цели за три дня, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сбербанк запустил новый кредитный продукт для малого и микробизнеса – «Бизнес-доверие/Риск на актив». Теперь предприниматели могут получить в Сбербанке финансирование на любые цели под ликвидный залог. Решение о выдаче кредита банк принимает в течение трех рабочих дней.
Размер кредита ограничен только стоимостью залога, в качестве которого рассматривается недвижимость, а также векселя и депозитные сертификаты Сбербанка. Клиент может расходовать полученную сумму по собственному усмотрению, подтверждения расходов банк не требует, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк .
«Наш новый кредитный продукт не имеет аналогов на российском банковском рынке, – отметил начальник управления кредитных продуктов малого и микробизнеса Сбербанка Михаил Шаповалов. – Принимая решение о выдаче кредита «Бизнес-доверие/Риск на актив», Сбербанк оценивает только объект залога: не требуется ни подробный финансовый анализ деятельности клиента, ни выезд на место бизнеса. Благодаря этому наши клиенты могут получить финансирование на любую сумму в кратчайшие сроки».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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