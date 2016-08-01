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Гарантийный фонд ПК за полгода помог получить бизнесу Приморья более 400 млн рублей
Гарантийный фонд Приморского края подвел итоги первого полугодия, которые наглядно демонстрируют: сотрудничество фонда с бизнесом края продолжает крепнуть и развиваться.
Как рассказала Деловой газете «Золотой Рог» исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР, с января по июнь Фондом было одобрено предоставление 55 поручительств компаниям малого и среднего бизнеса, что позволило предпринимателям региона привлечь дополнительное финансирование в свой бизнес в размере более 490 миллионов рублей. В частности, этому способствовало проведение акции ко Дню российского предпринимательства, разработанной фондом и администрацией Приморского края, в ходе которой предприятиям малого и среднего бизнеса предоставлялось поручительство фонда со скидкой на комиссионное вознаграждение Фонда в размере 50%, чем воспользовались сразу 15 компаний, получив скидку в 560 тыс. рублей. Во втором полугодии 2016 года Фонд планирует увеличить размер поддержки, в том числе за счет запуска нового продукта – предоставления поручительств на льготных условиях для участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
На сегодняшний день Гарантийный фонд Приморского края входит в ТОП-10 фондов в РФ по размеру партнерской сети и размеру гарантийного капитала. При этом партнерская сеть, представленная 35 финансовыми организациями, расширилась в первом полугодии 2016 года за счет ПАО «Бинбанк» и ПАО Банк ФК «Открытие». На федеральном уровне партнером Фонда является Корпорация развития МСП.
По состоянию на 1 июля 2016 года капитализация Фонда составляет 848 млн рублей, что позволяет ему принимать участие в крупных финансовых проектах региона. Максимальный размер ответственности Фонда в рамках одной сделки составляет 10% от размера его Гарантийного капитала, то есть 85 млн рублей.
Фонд входит в десятку лидеров в РФ по размеру и эффективности использования гарантийного капитала. Отметим, что, несмотря на значительный размер выплат, произведенных Фондом (за все время деятельности Фонд исполнил 54 требования банков на общую сумму 154 млн рублей), он не только смог сохранить все средства федерального и краевого бюджета, инвестированные в его капитал (а это 736 млн рублей), но и обеспечить его прирост за счет нераспределенной чистой прибыли в размере 112 млн рублей.
Напомним, что за все время деятельности клиентами Фонда стали более 840 компаний Приморского края, общий объем привлеченных предпринимателями кредитных средств при поддержке Фонда составил более 5,6 миллиардов рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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