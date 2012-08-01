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Приморский центр судостроения "Звезда" ждет оборудование из Германии и Нидерландов

01 Августа 2012, 20:13 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 1 августа, ZRPRESS. Проект строительства новой верфи в Большом Камне приобретает реальные очертания - Центр судостроения "Звезда" (создан на базе ОАО "Дальневосточный завод "Звезда") осенью планирует начать монтаж первых станков в цехе Корпусообрабатывающих производств (КОЦ).

Ввод в эксплуатацию КОЦа позволит изготавливать на верфи судовые конструкции весом до 300 тонн, спусковым весом готовых судов до 13 тыс. тонн.

В сообщении ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 100%-ная "дочка" Объединенной судостроительной корпорации, ОСК).

поясняется, что это первый шаг к созданию верфи, которая обеспечит строительство сложных судов, в том числе и арктического класса и изготовление конструкций для офшорных платформ любых типов.

На заводе в Германии уже успешно проведены заводские испытания двух автоматических машин термической резки листовой стали. Это оборудование уже отгружено и отправлено в Большой Камень.

В августе в Германии и Нидерландах проверку пройдут автоматическая линия по производству микропанелей, гидравлический пресс мощностью 1 тыс. тонн, автоматизированная линия резки профиля и автоматическая машина лазерной резки листовых материалов. Все это оборудование изготовлено по специальному заказу для Центра судостроения "Звезда".

Расширение производства потребует квалифицированных кадров. Уже в 2013 году на предприятии откроется около 900 новых вакансий. В настоящее время начинается подготовка персонала, которому предстоит работать на новейшем оборудовании.

Все работники пройдут курсы под присмотром супервайзоров завода-изготовителя.

Кроме того, профильные учебные заведения Дальневосточного федерального округа и ОАО "ДЦСС" запустили совместную программу подготовки молодых специалистов. На базе филиала Дальневосточного федерального университета в Большом Камне, создается кафедра "Судостроение и морская техника", выпускники которой также будут трудится на новом предприятии.

Досье "ЗР"

Объединенная судостроительная корпорация совместно с Daewoo реализует проект по строительству на базе завода "Звезда" верфи для строительства крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов дедвейтом до 200-250 тыс. тонн) и буровых платформ, а также плавучих заводов по производству сжиженного природного газа. 15 мая 2010 года стороны заключили контракт по проектировке новой верфи. Корейская сторона владеет 19,5% уставного капитала СП, российская - 80,5%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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