Трудности передела «Приморского ГОКа»

Совет директоров ОАО «Приморский ГОК» в 2012 году планирует полностью продать остатки акций комбината работникам. Речь идет о 10,24% акций, принадлежащих аффилированному с комбинатом ОАО «Горнорудная компания «АИР». Год назад 100% акций комбината по некоторым оценкам стоили 310 млн рублей, но за 2011 год выросли до 325 млн рублей. ГРК «АИР» оценивается в районе 720 млн рублей.

Отчетный год для Приморского ГОКа получился достаточно удачным, балансовая прибыль в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла более чем в 2,7 раза и составила 1,398 млрд рублей (+ 13,7% к плану). При этом рост выпуска товарной продукции составил 90,1%, до $94,9 млн. Всего в 2011 году добыто и переработано 355,7 тыс. тонн руды (+7,3% к 2010 году), выпуск вольфрамового концентрата достиг 4,151 тыс. тонн (+3,4% к 2010 году).

В то же время вторая волна задела и приморцев - в 2011 году цены на вольфрамовую продукцию снизились на 13%, что потребовало обратить более пристальное внимание на диверсификацию производства и улучшения его экономики.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморский ГОК» и аффилированное с ним ОАО «Горнорудная компания «АИР» занимаются добычей руды, переработкой и продажей вольфрамового и медного концентратов, паравольфромата аммония и триоксида вольфрама. В настоящее время предприятия поделили сферы деятельности: добычей руды занимается ГОК, переработкой в вольфрамовый и медный концентрат - ГРК. Основным направлением развития является разработка вольфрамового месторождения «Восток»-2, с последующей переработкой руды на обогатительной фабрике.

«Эти цифры говорят о том, что предприятие является перспективным, советы директоров (компаний. - Прим. авт.) верят в развитие и видят пути для продвижения вперед комбината и компании, вкладывают деньги дома, а не везут их заграницу. Успешной работа предприятий была и для акционеров, которым начислили и выплатили дивиденды, сравнимые с ФОТ. Это красноречивый аргумент в пользу приобретения акций комбината для дальнейшего получения прибыли», - отмечает в годовом отчете председатель совета директоров ОАО «Приморский ГОК» и гендиректор ОАО «ГРК «АИР» Иван ШЕПЕТА.

Цена акций только растет

Задача распространения акций комбината среди работников необычна для других предприятий, а вот для «Приморского ГОКа» это генеральная линия.

Досье "ЗР"

Уставный капитал АО «Приморский ГОК» составляет 215 млн 404 тыс. 200 рублей. Он разделен на 3,757 млн обыкновенных и 1 млн 252 тыс. 400 привилегированных акций номинальной стоимостью 43 рубля. 19,99% (13,7% обыкновенных) акций принадлежит председателю совета директоров Ивану Шепете, 12,92% (14,9% обыкновенных) - гендиректору Владимиру ШАГОЙКО, 13,49% (9,9%) - помощнику директора ОАО «ГРК «АИР» по торговле Владимиру ШЕПЕТЕ. 10,24% (13,66% обыкновенных) акций принадлежат ОАО «ГРК «АИР». В свою очередь Иван Шепета владеет 18,76% акций ОАО «ГРК «АИР», его сыну Владимиру Шепете принадлежат еще 14,76% акций ГРК.

«Руководство комбината и компании, и их трудовые коллективы выполнили задачу приватизации производства, и теперь 100% его принадлежат им, и это имеет серьезные социально экономические последствия, - говорит Иван Шепета. - Нам удалось восстановить единственный эффективно действующий вольфрамодобывающий комбинат из бывших десяти в стране. И это при откровенном развале горнорудной отрасли края. Энергично развиваясь производством, с 2003 года мы выплачиваем достойные дивиденды. Последние наибольшие значения имеют бывшие работники комбината, ныне пенсионеры, ибо дивиденды чаще превосходят их пенсии. Вот почему цена акций постоянно растет. Поэтому 5 млн акций комбината стоили 310 млн. рублей, но за (2011) год выросли до 325 млн рублей. 1 млн акций компании («ГРК «АИР») стоит 720 млн рублей, но фактически в 2 раза больше. Так уж сложилось при собирании акций комбината в трудное время. Работники не имели средств купить все акции комбината у московских хозяев, заложивших их на Кипр. Тогда 20% акций ОАО «Приморский ГОК» выкупила компания и с того же 2003 года получает его дивиденды. Вот почему совет директоров «ГРК» АИР» последние годы продает их нашим работникам в тех же целях развития. На 1 июня 2012 года продано более 600 тыс. акций, в том числе за 200 тыс. за 2011 год».

Трейдеры ударили ниже пояса

В октябре 2011 года началось снижение цены на вольфрамовые продукты, связанное с депрессией в мировой экономике. Китайская экономика также снизила темпы роста. Котировки АРТ начали падать с июля 2011 года и в марте 2012 года упали почти на 15%. Продажи осуществлялись только по долгосрочным контрактам, но основной покупатель вольфрамового концентрата ОАО «Гидрометаллург» (Нальчик) отказалось от закупок продукции в Приморье с октября 2011 года под предлогом высокой цены. На самом деле, поясняет Иван Шепета, «Гидрометаллург» столкнулся с проблемой сбыта готовой продукции. Основные потребители в Европе прекратили закупки оксида до конца первого квартала 2012 года, а России вольфрам в таких объемах не нужен. Сегодня потребление вольфрама в России в 15 раз меньше чем в 1990 году.

Так и не дождавшись закупок от «Гидрометаллурга», «Приморский ГОК» решил увеличить продажу дополнительных объемов на экспорт, что позволило продолжить работу комбината и сохранить цену на относительно высоком уровне. Однако в апреле 2012 года произошло резкое понижение цены на вольфрамовый концентрат после запуска сезонных рудников, а также продаж китайцами продукции со складов в Европе. В игру включились трейдеры и путем спекулятивных сделок опустили нижние котировки за несколько дней. На рынке началась паника и многие производители из-за нехватки оборотных средств и повышенной конкуренции стали продавать свою продукцию ниже на 10-15%. ОАО «Победит» (Владикавказ, одно из ведущих российских предприятий по производству продукции из вольфрама, молибдена и твердых сплавов), с которым у «Приморского ГОКа» был подписан контракт на поставки в декабре 2011 года, не смогло выполнить свои обязательства по закупке концентрата из-за отсутствия госзаказа.

ФАС на ГОК

Иван Шепета сетует на еще одну головную боль - происки партнеров. «Хотя мы не смогли дождаться от «Гидрометаллурга» системного добросовестного сотрудничества с нами, мы систематически подвергаемся нападкам с его стороны путем организации травли нас чиновниками Минпромторга , которые в открытую лоббируют интересы «Гидрометаллурга», желающего за наш счет содержать свое отсталое, два десятка лет не модернизируемое, производство», - режет правду-матку гендиректор «ГРК» АИР».

В 2011 году Минпромторгом был инициирован приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о внесении приморской компании в реестр монополистов, который дает недобросовестным российским потребителям концентрата дополнительный государственный рычаг для давления на политику сбыта. В ФАС даже поступил запрос о возбуждении против «Приморского ГОКа» антимонопольного дела, но пока антимонопольный орган не видит оснований для его возбуждения, поскольку все цифры показывают нашу реализацию продукции приморских предприятий отечественному производителю по цене ниже мирового рынка.

В первом квартале 2012 года всеми российскими производителями вольфрамового концентрата («Приморский ГОК» - самый крупный) были составлены торгово-сбытовые политики (ТСП), которые в апреле обсуждались на заседании ФАС в Москве. Лоббистам Минпромторга удалось добиться распоряжения вице-премьера в феврале текущего года о жесткой проверке комбината 8 (!) министерствами и ведомствами России, что отняло у главспецов массу времени вместо развития производства.

«Честно работать выгодно»

Еще один момент - государство получило от двух предприятий («Приморского ГОКа» и ГРК «АИР») 726 млн рублей налогов или по 610 тыс. рублей на каждого работающего. Этими показателями не может похвастаться ни одно предприятие Приморского края.

«Количество работников комбината и компании составляют всего 0,1% от работающих в крае, а платим мы 1% налогов края, - отмечает Иван Шепета. - Многие подумают, зачем платить такие огромные деньги, если есть много схем ухода от налогов? Если речь идет о долгосрочной работе в будущем, то действует правило «честно работать выгодно». Это правило подтверждается нашей практикой, которая показывает, что предприятие до сих пор не разорено, может сопротивляться рейдерам, натуральным и государственным лоббистам, в том числе благодаря таким внушительным суммам уплаченных налогов. Бесконечные проверки и перепроверки постоянных комиссий не дают проверяльщикам практически ничего, систематически перед ними стоит вопрос, что же написать в нарушения, потому что не выявить нарушения нельзя. Такие налоги уже дали возможность пережить двух губернаторов, один из которых персонально при встрече угрожал просто уничтожить директоров и бизнес. Наша честная работа как кость в горле у полубандитских органов власти (особо это касается лесного хозяйства), которые заваливают нас выдуманными штрафами и предписаниями. Мы защищаемся только в судебном порядке, несмотря на то, что судебная система хромает на обе ноги. У нас нет других способов защиты, кроме как честная работа и отстаивание интересов предприятия в суде - за отчетный год прошло около 50 судебных заседаний в защиту комбината и компании. Мы не просим нового губернатора особо защищать нас, но край теряет ежегодно только в лесном хозяйстве 50 млрд рублей».

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».