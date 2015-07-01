Приморский край стал лидером в малом бизнесе Дальнего Востока

В субъектах Дальневосточного федерального округа в 2014 году действовало 93,6 тыс. малых предприятий, на них трудилось 503,8 тыс. человек, ими выпущено товаров (работ, услуг) на 1 099,6 млрд рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В Дальневосточном округе, как и в целом по Российской Федерации, совокупность малых предприятий - юридических лиц на 89% составляют микропредприятия, 36% рабочих мест и около 40% выручки от реализации товаров (работ, услуг) приходится на данную категорию действующих малых предприятий.

Бесспорный лидер в малом бизнесе Дальнего Востока - Приморский край. Его удельный вес в ДФО значительно выше, чем других субъектов, и достигает по различным показателям от 31 до 37%. Так, по числу малых предприятий доля Приморского края в ДФО составляет 34%, в среднесписочной численности работников - 31%, в обороте организаций - 37%. Далее идут Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.