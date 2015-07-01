"Уссурийский бальзам" теряет долю рынка

Рынок легальной алкогольной продукции привыкает жить в новых экономических реалиях. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», доля ОАО «Уссурийский бальзам» (входит в группу «Синергия») на рынке Приморья сократилась с 42% в 2013 году до 36% в 2014-ом.

При этом с рынка ушла продукция ООО «Арго-1», на которую еще в 2013 году приходилось 2% продаж. В итоге доля ввозной продукции в край достигла 65% против 56% годом ранее.

По итогам 2014 года продажи алкогольной продукции «Синергии» сократились на 12% на фоне падения рынка на 25%. «Кардинальное повышение акциза в начале 2014 года привело к существенному росту цен и, как следствие, к активизации нелегальных производителей, которые заполнили освободившуюся нишу доступного алкоголя», - пояснял председатель правления «Синергии» Александр МЕЧЕТИН. При этом ставки акцизов на алкоголь в РФ на 2015 год были заморожены.

По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2014 году в Приморском крае было произведено 602,2 тыс. дал водки, что на 30% меньше, чем годом ранее. В 2014 году на долю канала «прямые продажи» приходилось более 80% отгрузок. Основными рынками сбыта продукции «Уссурийского бальзама» остаются Приморский край, Хабаровский край (в Хабаровске у «Синергии» работает ОАО «Хабаровский ЛВЗ»), Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Якутия. На экспорт продукция поставляется в Китай, Южную Корею и США.

В 2014 году объем выпуска продукции основного производства «Уссурийского бальзама» составил 1,012 млн декалитров. Общий объем реализации собственной продукции за 2014 год составил 1,218 млн дал, что на 96,4 тыс. дал ниже уровня прошлого года. Основной удельный вес в структуре реализации продукции занимает водка - 62%, на реализацию ликероводочных изделий приходится 38%. По итогам 2014 года «Уссурийский бальзам» получил 34,934 млн рублей чистой прибыли, что на 31% меньше, чем в 2013 году.

В планах «Синергии» запуск на «Уссурийском бальзаме» производства линейки под брендом «Капитанский», в которую входят три уникальных импортозамещающих напитка: настойка горькая «Капитанский Ром Стронг», настойка горькая «Капитанский Ром Голд» и настойка горькая «Капитанский Ром Сильвер».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.