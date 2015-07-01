В Приморье апелляционный суд подтвердил права собственности компании "Агро Дэсун Ханка"

Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердившего права собственности южнокорейского предприятия ООО «Агро Дэсун Ханка» на рисовые мелиоративные системы, расположенные в Ханкайском районе Приморья. Это право оспаривало Территориальное управление Росимущества по Приморскому краю, намереваясь вернуть рисовые каналы в государственную собственность, пишет деловая газета «Золотой Рог» .

Как сообщалось ранее, компания ООО «Агро Сангсэнг», в структуру которой входит «Агро Дэсун Ханка», в 2003 году приобрела это имущество у прежнего владельца, приватизировавшего его в 1993 году и все эти годы считала себя законным собственником каналов. Спор о праве собственности возник спустя 11 лет после покупки и вызвал широкий резонанс в политических и бизнес кругах двух стран, поскольку совпал по времени с началом в ДФО активной работы по привлечению иностранных инвестиций в регион. Решение суда первой инстанции в пользу компании «Агро Сангсэнг» в значительной степени снизило накал, возникшей в ходе конфликтной ситуации, и способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона. В то же время Росимущество не согласилось с решением суда и не оставляет попыток вернуть через суд это имущество в государственную собственность. На прошлой неделе арбитражный суд второй инстанции отказал в удовлетворении жалобы Росимуществу.

«У территориально управления Росимущества есть своя позиция в этом вопросе, и они ее отстаивают, что, несомненно, заслуживает уважения, - комментирует происходящее руководитель юридической компании, входящей в группу компаний Приморского агропромышленного холдинга, Сергей ДЕРКАЧ. - Сожаление в этой ситуации вызывает то, что до сегодняшнего дня администрация края, будучи фактически инициатором этого иска, не вышла на диалог с южнокорейской компанией и даже не попыталась решить данную проблему путем переговоров. Хотя корейская сторона, наши клиенты, были готовы к диалогу, и даже более того, желали его. Но, к сожалению, все попытки разрешить конфликт уходят в судебную плоскость.

Конечно, вызывает чувство удовлетворения тот факт, что у нас существует реальный механизм защиты прав собственника, прав инвестора и наше государство действительно является правовым. И, как мы видим, защита интересов инвесторов находится не в кабинетах органов власти, а в судебных органах. Поэтому инвестору, оказавшемуся на нашей территории, нужно думать в первую очередь не о взаимоотношениях с властями, потому что они довольно неустойчивые, а о своей правовой позиции и всякий раз оценивать свои действия с точки зрения перспектив возможных судебных разбирательств в будущем. Если инвестор сумеет эти критерии выдержать, сумеет обеспечить правовую защиту, правовое сопровождение своих проектов, тогда шанс их реализации высок. Если этого нет, то никакие договоренности с нашими чиновниками, к сожалению, не обеспечат защиту. Эти договоренности не исполняются. Пример тому ситуация с «Агро Сангсэнг» и ее предприятием «Агро Дэсун Ханка». Когда эта ситуация не просто зашла в тупик, а получила резонанс, в том числе в политических кругах в Южной Кореи, посольство Южной Кореи вмешалось, направив ноту протеста в Правительство России по этому поводу. После этого было решение суда первой инстанции, но до сих пор так и не было диалога. Вероятно, точку ставить в этом деле рано. Наверное, стоит ждать очередных исковых заявлений со стороны администрации или иных государственных органов власти. Но мы в надежде, что может быть позиция измениться и инвестор сможет рассчитывать на диалог с властью. Не нужно забывать, что иностранный инвестор всегда чувствует себя неуверенно, находясь не в своей среде, в другом государстве, где действуют непонятные для него правила, законы. Он нуждается в диалоге».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.