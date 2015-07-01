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Китай создает животноводческий агропарк под Дальний Восток
01 Июля 2015, 14:45 | Приморье
Zhongding Dairy Farming (КНР) при участии российской компании «Северный бур» начала строительство китайско-российского животноводческого агрокомплекса - показательного парка по сельскому хозяйству, животноводству на общую сумму в 1 млрд юаней в городе Муданьцзян, сообщает деловая газета "Зололтой Рог" со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».
По словам главы ассоциации, проект предусматривает создание китайской производственной зоны в России и производства молокопродуктов в Муданьцзяне. Молокопродукция пойдет на рынок РФ. Планируется выращивание кормовой травы на площади 100 тыс. га в Китае и России, разведение до 100 тыс. особей молочных коров.
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Теги: сельское хозяйство агропарк китай
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