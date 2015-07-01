Китай создает животноводческий агропарк под Дальний Восток

Zhongding Dairy Farming (КНР) при участии российской компании «Северный бур» начала строительство китайско-российского животноводческого агрокомплекса - показательного парка по сельскому хозяйству, животноводству на общую сумму в 1 млрд юаней в городе Муданьцзян, сообщает деловая газета "Зололтой Рог" со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».

По словам главы ассоциации, проект предусматривает создание китайской производственной зоны в России и производства молокопродуктов в Муданьцзяне. Молокопродукция пойдет на рынок РФ. Планируется выращивание кормовой травы на площади 100 тыс. га в Китае и России, разведение до 100 тыс. особей молочных коров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.