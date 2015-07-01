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"Ингосстрах" не вынес убыточности агрострахования

01 Июля 2015, 14:20 | Приморье

Приморский край по итогам страхования сельскохозяйственных рисков 2014 года хоть и не попал в топ-10 регионов в стране, но оказался абсолютным лидером по количеству застрахованных площадей среди субъектов ДФО, обогнав даже традиционного лидера - Якутию. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в Приморье было застраховано 33% площадей.

Что касается выплат по страховым случаям в агростраховании, то и тут Приморский край в прошлом году отличился, попав в число тех семи субъектов РФ, где отмечен их повышенный уровень, т.е. выплаты превысили премию. В НСА объяснили это последствиями ЧС, случившимися в 2013 году на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье.

В целом местный рынок в прошлом году сохранил тенденцию роста, правда значительно уступив западным регионам в темпах этого роста. При этом рос он в основном за счет страхования с господдержкой. В сегменте же добровольного страхования, где также действуют программы господдержки, но только региональные, заметной динамики страховщики не отметили.

В прошлом году сельскохозяйственные риски в крае страховали 7 компаний. Абсолютным лидерам на этом рынке была компания «МАКС». По словам заместителя директора филиала во Владивостоке Ольги ГУРУЛЕВОЙ, компания застраховала более 20 сельхозпредприятий в Приморье, приняв на себя ответственность на сумму более 500 млн рублей. В этом году СК «МАКС» также намерена продолжить эту работу в рамках изменений законодательства о развитии сельского хозяйства в стране, расширяя предложение по страховой защите. При этом, судя по активности страхователей, сборы ожидаются по крайней мере не ниже уровня прошлого года.

На сегодняшний день пока известно о трех страховщиках, продающих полисы фермерам края. В то же время этот сегмент рынка покинул недавно такой крупный игрок, как компания «Ингосстрах», объяснив свое решение высокой убыточностью в сегменте коммерческого страхования и наличием ряда негативных факторов в страховании с господдержкой, таких, например, как неритмичное финансирование Минсельхоза и не особенно высокая востребованность этого продукта у самих фермеров. Кроме того, некоторые страховщики отказываются страховать посевы, ограничиваясь только страхованием сельскохозяйственных животных.

«В 2014 году ряд компаний НСА пересмотрел стратегии в области сельхозстрахования в сторону более консервативной политики, однако страхование агрорисков по-прежнему представляет для участников страхового рынка повышенный интерес в силу его перспектив - в первую очередь в силу значимости для развития агропромышленного производства и решения задач государства по обеспечению финансовой стабильности отрасли АПК», - прокомментировали ситуацию в НСА.

Елена АБАШЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Елена Абашева
Теги: Ингосстрах  агрострахование 






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