Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке "зебру" подняли над дорогой
Нерегулируемые пешеходные переходы во Владивостоке теперь обозначают не только желто-белой разметкой, но и баннерами безопасности над проезжей частью. Такой необычный для Владивостока элемент появился в районе торгового центра «Бачурин», сообщает деловая газета "Золотой Рог"
По результатам мониторинга ГИБДД, на данном участке дороги была большая степень аварийности. Большегрузный транспорт зачастую ограничивал видимость дорожных знаков, так что появление пешеходов на проезжей части для других участников движения оказывалось неожиданным. Поэтому в городском отделе организации дорожного движения разработали новый вариант обозначения пешеходного перехода - баннер безопасности, который представляет собой растяжку в виде «зебры» над проезжей частью с соответствующими дорожными знаками «Пешеходный переход».
«Данным баннером безопасности мы в разы увеличили привлечение внимания автомобилистов к тому, что на данном участке расположен нерегулируемый пешеходный переход», - отметили в городском управлении дорог и благоустройства. Кстати, Владивосток - единственный город в России, где оборудован подобный пешеходный переход.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Во Владивостоке завершился первый день деловой программы МДМС-2018
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- ВЭФ станет площадкой очередного Госсовета
- Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
- Яблоневую спустили в карьер
- На приморском побережье появится новый специализированный порт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха