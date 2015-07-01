Во Владивостоке "зебру" подняли над дорогой

Нерегулируемые пешеходные переходы во Владивостоке теперь обозначают не только желто-белой разметкой, но и баннерами безопасности над проезжей частью. Такой необычный для Владивостока элемент появился в районе торгового центра «Бачурин», сообщает деловая газета "Золотой Рог"

По результатам мониторинга ГИБДД, на данном участке дороги была большая степень аварийности. Большегрузный транспорт зачастую ограничивал видимость дорожных знаков, так что появление пешеходов на проезжей части для других участников движения оказывалось неожиданным. Поэтому в городском отделе организации дорожного движения разработали новый вариант обозначения пешеходного перехода - баннер безопасности, который представляет собой растяжку в виде «зебры» над проезжей частью с соответствующими дорожными знаками «Пешеходный переход».

«Данным баннером безопасности мы в разы увеличили привлечение внимания автомобилистов к тому, что на данном участке расположен нерегулируемый пешеходный переход», - отметили в городском управлении дорог и благоустройства. Кстати, Владивосток - единственный город в России, где оборудован подобный пешеходный переход.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.