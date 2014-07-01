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В Приморье Большой порт Зарубино заработает в 2018 году
Как заявляют инвесторы, подписанные соглашения с основными грузоотправителями уже обеспечивают грузооборот почти на 90 млн тонн
Большой порт Зарубино, проект по созданию которого реализует в Приморском крае группа "Сумма", начнет работу в 2018 году.
Как заявил на презентации проекта в ходе первого российско-китайского ЭКСПО в Харбине руководитель строительства порта Андрей ЗАГОРСКИЙ, идея порта - обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая. По оценкам участников проекта, до 60% грузооборота будет приходиться на это направление. Кроме того, 30% грузооборота придется на продукцию, которая ориентирована на экспорт из северо-восточных провинций Китая в страны АТР и Северную Америку.
Комплекс расположится на 255 га, из которых 100 га - существующие земли и 155 га - вновь созданные. Общая длина причальных сооружений составит до 3 км, количество причальных стенок - 19.
Ожидается, что транспортировка контейнеров через новый порт в провинцию Цзилинь и из нее будет обходиться на $250 дешевле, чем при существующих транспортных схемах.
Андрей Загорский пояснил, что подписанные к настоящему времени соглашения с основными грузоотправителями обеспечивают грузооборот почти на 80 млн тонн. А за первый день российско-китайского ЭКСПО, грузовая база увеличилась еще на 10 млн тонн за счет подписания соглашения с Хэйлунцзянской зерновой компанией.
Порт будет включать терминалы для перевалки зерна, контейнеров, накатных (ро-ро) грузов, а также генеральных и навалочных грузов.
Согласно презентации, контейнерный терминал будет переваливать 500 тыс. контейнеров в год на первом этапе, 1,5 млн тонн - на втором этапе, 2 млн тонн - на третьем этапе.
Универсальный морской терминал рассчитан на перевалку 25 млн тонн генеральных грузов.
Также запланировано строительство морского вокзала, который будет обслуживать до 1 тыс. пассажиров в день.
В составе порта - специализированный глиноземный терминал мощностью 2 млн тонн в год.
Зерновой терминал на первом этапе рассчитан на перевалку 10 млн тонн в год, на втором - 20 млн тонн, на третьем - 40 млн тонн в год.
В мае этого года в ходе визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Шанхай в присутствии председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА было подписано соглашение между группой "Сумма" и провинцией Цзилинь. В его рамках достигнуты договоренности по предварительной структуре и объемам грузопотоков китайских компаний и Китайской железнодорожной корпорации "Северо-восточная Азия" через Большой порт Зарубино.
Транспортная группа FESCO (контролируется группой "Сумма") - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе в том числе принадлежат ОАО "Владивостокский морской торговый порт".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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