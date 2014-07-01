Новый морской порт в Приморье даст толчок развитию региона

Значение нового порта для углепрома России огромно

Мероприятиями Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года предусмотрен рост экспорта российского угля с 142,4 млн тонн в 2013 году до 205 млн тонн в 2030 году.

Объем экспорта напрямую зависит от состояния и пропускной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры. Угольные компании заинтересованы в создании специализированных угольных терминалов. Работа через специализированный угольный терминал дает гарантии высокой скорости обработки вагонов с углем в течение всего года, себестоимость перевалки угля также ниже, меньше влияние на экологию.

В июле нынешнего года ожидается начало практической реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в Приморском крае - строительство нового морского порта с годовым грузооборотом 20 млн тонн в бухте Теляковского в Шкотовском районе. Со всей очевидностью оно даст мощный толчок развитию всего Приморья, его социальной инфраструктуре, поможет развитию угольного экспорта из России в восточном направлении.

Для строительства нового морского порта в бухте Теляковского в Шкотовском районе Приморья учреждено ООО «Морской порт «Суходол», совместное предприятие двух крупнейших промышленных групп России - кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и VolgaGroup. Предприятие зарегистрировано в Романовском сельском поселении, является местным налогоплательщиком. По данным президента СДС Михаила Федяева, в постройку уже первой очереди порта в 2014-2016 гг. планируется вложить 10 млрд рублей, VolgaGroup при этом выступает как инвестор, СДС - как инвестор и управляющая компания. Порт, по словам Михаила Федяева, «будет чисто коммерческим предприятием», обслуживающим все угольные компании. С несколькими такими компаниями из Кузбасса уже есть предварительные договоренности на отгрузку угля через новый порт. Не исключает президент СДС, что в перспективе в порту в бухте Теляковского будет обустроен и контейнерный терминал. Как известно, обратная загрузка вагонов выгодна как для «Российских железных дорог», так и для грузовладельца.

Михаил Федяев подчеркивает, что строительство нового угольного порта в Приморском крае предусмотрено поручением председателя правительства России Владимира ПУТИНА, которое было дано на совещании 24 января 2012 года в Кемерово. Проект включен в Федеральную программу экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года, в Программу социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 гг. Значение нового порта для углепрома России огромно, ведь он предназначен для удовлетворения потребностей в экспортных поставках десятков угольных предприятий Кемеровской области, Республики Саха (Якутия)и других регионов.

Очень характерно ответил на вопрос о значении нового проекта Евгений ЮТЯЕВ, генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» (кузбасское подразделение крупнейшей угольной компании России): «Это - супер! Ведь угольщикам не хватает портовых мощностей» (отметим, что у ОАО «СУЭК» как раз есть собственный порт в Ванинской бухте в Хабаровском крае). Возможно, подобным руководствовалось Минэнерго России, выступая инициатором решений, принятых председателем правительства в Кемерово, а для реализации проекта нового порта в бухте Теляковского государство в лице Федерального агентства речного и морского флота заключило в декабре 2013 года специальное соглашение с ООО «Морской порт Суходол», взяв на себя обязательства по обустройству морской части терминала. Государственные инвестиции в этой части строительства оцениваются в 2,8 млрд рублей, инвестиции участников ООО - 18 млрд рублей.

Строительство порта планируется начать уже в ближайшее время, но только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Стройка запланирована в три этапа. Как поясняет Михаил Федяев, первый этап реализации проекта планируется завершить в 2017 году и запустить первую очередь на 6 млн тонн годового грузооборота. Полученные технические условия от ОАО «РЖД» на провоз груза предусматривают поэтапный ввод терминальных мощностей, поэтому «мы не можем строиться быстрее, чем развивается железная дорога». Тем не менее в первую очередь планируется вложить около 10 млрд рублей при общей стоимости около 21 млрд, поскольку транспортная и энергетическая инфраструктура будет построена сразу под всю проектную мощность в 20 млн тонн в год. Пуск второй очереди, предусмотренной проектом еще на 6 млн тонн годового грузооборота, запланирован в 2019 году.

Еще через два года новый порт должен выйти на полную мощность в 20 млн тонн. Для доставки угля в порт предусмотрена железнодорожная ветка протяженностью 10,6 км от станции Смоляниново системы ОАО «РЖД» до портовой станции Порт Суходол. Последняя предназначена для разгрузки поступающего в порт угля и будет построена с 20 путями для обеспечения обработки вагонов без простоя. Непосредственно для приемки грузовых судов в порту запланировано построить два грузовых причала, способных принимать суда грузоподъемностью до 120 тыс. тонн. Угольный комплекс будет располагать тремя технологическими линиями производительностью 3,5 тыс. тонн угля в час. Как подчеркивает президент СДС, порт будет оснащен самым современным оборудованием, «самым лучшим, что можно в данный момент получить от производителей», для участия в тендере на поставку оборудования приглашены 9 компаний из 6 стран, имеющие опыт создания подобных терминалов.

Санкт-петербургское ООО «Морстройтехнология» уже подготовило проектную документацию нового порта. Ее основные положения были обнародованы 12 мая на публичных слушаниях в селе Романовка Шкотовского района, после чего стали ясны основные параметры будущего порта, его воздействие на социально-экономическое развитие края и Шкотовского района. В то же время появились и критики проекта, выступившие против него еще до того, как широкой общественности стало известно о характеристиках порта. Среди доводов критиков - порт будет оказывать отрицательное экологическое, в основном выбросами угля и угольной пыли, и экономическое воздействие на Приморский край. Вероятно, да, любой промышленный объект - это нарушение экологии. Поиск баланса интересов общества в целом и одного (или группы) из данного общества всегда был и будет.

Между тем это первый крупнейший инвестпроект в Приморском крае, реализуемый ответственными инвесторами «Сибирский деловой союз» и VolgaGroup в новом регионе. Естественно, их цель - построить современный перегрузочный комплекс с минимальным воздействием на окружающую среду. Эти требования уже заложены в проектную документацию, при ее подготовке уже проведены оценки воздействия на окружающую среду. И все эти документы были открыто представлены для обсуждения населению. По другим проектам угольных терминалов в Приморье такой открытости инвесторов не наблюдается. Главное и то, что инвесторы практическими действиями подтверждают, что их проект строительства порта в бухте Теляковского - один из немногих на сегодняшний день реально осуществляющихся в регионе. У порта уже есть подготовленные земельные участки, выполненная проектная документация, и открыто финансирование. Что делает его одним из крупнейших и самых перспективных в Приморском крае инвестиционных проектов с большим социально-экономическим значением. Может, этим вызван рост критики со стороны экспертов? Как известно, президент страны уже дал понять, что есть дело, а есть мнение экспертного сообщества, иногда последнее не помогает делу, а живет своей жизнью.

Алексей ГАЛИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.