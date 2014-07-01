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Ящур покидает Приморье
Карантин в Спасском районе Приморского края в ближайшее время будет снят
На свинокомплексе в селе Прохоры, где немногим больше месяца тому назад была зафиксирована вспышка ящура, которая привела к уничтожению 13,5 тыс. голов свиней, закончилась полная дезинфекция. Для ее проведения было закуплено более 40 тонн дезинфектантов. На сегодняшний день уже заключен контракт на поставку нового поголовья свиней и ориентировочно в первой декаде августа на свинокомплекс начнут завозить животных, рассказал на пресс-конференции в администрации края руководитель предприятия «Мерси Трейд» Олег ЗУБАХИН.
По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея БРОНЦА, если на каждую племенную особь будет предоставлен племенной паспорт, то свинокомплекс может рассчитывать на возмещение в размере до 30% от стоимости.
А между тем к 1 июля ветеринары края планируют завершить дезинфекцию всех объектов за исключением тех, что в селе Зеленодольском, и снять карантин в Спасском районе и в Спасском городском округе. Карантинные ограничения останутся только в одном населенном пункте, где расположен «Спасский бекон» и где забой окончен, но дезинфекция не завершена. Этот карантин будет длиться как минимум 21 день, с учетом требования ветеринарного законодательства, с момента забоя последнего животного. Если за это время полная дезинфекция проведена не будет или ветеринарные обследования покажут, что она проведена некачественно, то карантин может быть продлен. «На сегодняшний день произошли подвижки в руководстве данного предприятия, закуплены первые 2 тонны дезинфектантов, и с привлечением сил МЧС, Минобороны начинается дезинфекция», - сказал руководитель ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий КУЗИН.
По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в ближайшее время по мере завершения расчетов начнется выдача компенсации тем гражданам, у которых были изъяты животные. Будут также рассматриваться и те предложения по компенсациям понесенного ущерба, которые подготовлены предприятиями. Рассчитываться сумма возмещений будет без учета упущенной выгоды. Общая сумма составит порядка 100 млн рублей.
Кроме того, администрация края будет рассматривать вопрос встречного иска к одному из предприятий - «Спасскому бекону». По мнению вице-губернатора, предприятие скрыло факт возникновения ящура. Это факт был выявлен в результате расследования специальной комиссией. По мнению комиссии, это был первичный очаг, который привел в последующем к распространению вируса и на компанию «Мерси Трейд», где большая плотность поголовья.
Между тем в отношении «Спасского бекона» в настоящее время Следственный комитет проводит свои мероприятия, о результате которых пока ничего не сообщалось. Не оглашены также решения суда. Как сообщал ранее директор «Спасского бекона», Прокуратурой Приморского края возбуждено уголовное дело по факту распространения в регионе ящура. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту вспышки ящура, произошедшей в Спасском районе по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». Директор «Спасского бекона» намерен подать еще один иск в суд по поводу сокрытия ветеринарной службой, проверявшей состояние животных, от руководства предприятия факта наличия в свинокомплексе заболевших животных.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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