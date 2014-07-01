"Открытое небо" во Владивостоке: как сделать обещания реальностью

О том, как совместными усилиями повысить открытость и доступность Дальнего Востока, шла речь на очередном «Деловом завтраке», организованном PR-агентством «Бабич и Партнёры».

И неслучайно участниками уже ставшего популярным в приморском бизнес-сообществе формата стали топ-менеджеры компаний, так или иначе связанных с авиаперевозками. Без надежного крыла, согласитесь, об имидже региона говорить несолидно. Поэтому тема встречи была как никогда актуальна - «Открытое небо».

Оговоримся сразу, поднятая на мероприятии тема авиадоступности и туристического потенциала региона наверняка будет затронута на III Международном экономическом бизнес-конгрессе в сентябре этого года. Откроем небольшой секрет: принять непосредственное участие в форуме может топ-менеджер одной из ведущих российских авиакомпаний. Ну и, конечно же, не обойдется без первых лиц иностранных авиакомпаний, представленных на Дальнем Востоке.

Президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ отметила, что организаторы «Делового завтрака» попытались создать своеобразную дискуссионную площадку для участников рынка, задача которой не только сблизить коллег, но и совместными усилиями попытаться найти пути решения тех или иных проблем, стоящих перед отраслью. Неслучайно, самыми заинтересованными участниками мероприятия были представители двух ведущих авиакомпаний Республики Корея, надежный воздушный мост с которой служит лучшей иллюстрацией привлекательности Дальнего Востока. И неважно, что региональный менеджер во Владивостоке KoreanAir ДОНГ ХИ ЧЖО и генеральный директор представительства AsianaAirlines КИМ ЁН ИК так и не решили, кто первым ответит на вопрос «Золотого Рога», как одним из ведущих азиатских авиаперевозчиков удается успешно работать на непростом российском рынке. Надеемся, что подробнее об опыте работы KoreanAir и Asiana мы еще услышим на III бизнес-конгрессе.

А пока основными спикерами «делового завтрака» стали генеральный директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (Торговая марка «Билетур») Наталья СОЛОДОВНИКОВА и коммерческий представитель на Дальнем Востоке ОАО Авиакомпания «Трансаэро» Наталья СИЛАЕВА.

Топ-менеджер одного из самых успешных бизнес-проектов Приморья («Билетур» - это агентство, которое родилось во Владивостоке, но покрыло своей сетью всю Россию) опровергла миф о том, что продажи авиабилетов ушли в интернет. «К примеру, доля онлайн-продаж «Аэрофлота» где-то в районе 18%, все остальное реализуют непосредственно агентства и офисы. Поэтому мы сомневаемся, что останемся без работы», - пояснила Наталья Солодовникова.

Согласно мировой практике, хорошим показателем считаются 30% прямых продаж через официальный сайт авиакомпании и 70% - через другие каналы: агентства, офисы продаж и т.д. Но это в мире. В конце прошлого года стало известно, что крупные российские авиаперевозчики аннулируют или сокращают вознаграждения агентствам за продажу авиабилетов, что может вынудить посредников увеличить стоимость билетов. Наталья Солодовникова отмечает тенденцию снижения комиссионного вознаграждения, что не может не сказаться на успешности бизнеса продаж. «Сегодня среднее комиссионное вознаграждение составляет 5%. Фактически это себестоимость работы агентства», - говорит топ-менеджер «Билетура». Но одна из ведущих авиакомпаний России может зайти еще дальше. Поэтому не исключено, что для сохранения рентабельности агентского бизнеса партнерам перевозчиков придется вводить сборы, что приведет к удорожанию билетов в точках продаж. Кстати, «Приморское агентство авиационных компаний» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Приморье - речь идет о 135 млн рублей налоговых платежей и 55 млн рублей социальных выплат ежегодно. Чем не тема для разговора?

Наталья Силаева в свою очередь отметила, что позиция «Трансаэро» остается неизменной на протяжении многих лет - реализовывать на рейсах авиакомпании все самое лучшее и современное. « В отличие от ряда российских авиаперевозчиков «Трансаэро» старается развиваться вместе с регионами, а не просто зарабатывать на них деньги. Поэтому на Дальний Восток мы ставим свои самые современные суда, такие как Боинг-777-300 , которые также летают из Москвы в Нью-Йорк и Майами. Также необходимо отметить, что «Трансаэро», приходя в регион, из него уже не уходит, а делает все, чтобы стать надежным перевозчиком для местных жителей. Что касается темы комиссионного вознаграждения, то мы его оставили на разумном уровне. «Трансаэро» к работе с партнерами относится достаточно гибко. Например, на время снижения активных перевозок возможно даже увеличение размера вознаграждения для агентств. Мы с читаем, что без квалифицированной и опытной агентской сети на Дальнем Востоке организовать продажи будет крайне сложно», - сказала менеджер «Трансаэро».

Участники открытого диалога были откровенны. Так, начальник коммерческой службы ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Александр БОБРОВ поднял проблематику «Открытого неба». «Аэропорт Владивосток, получивший новый вектор развития к саммиту АТЭС, сегодня предпринимает все возможные усилия, чтобы количество рейсов, выполняемых из столицы Приморья, росло в соответствии с запросами жителей и гостей региона. Мы, со своей стороны, стараемся минимизировать все проблемные моменты, вкладываем достаточные средства в сервисную привлекательность аэропорта», - отметил менеджер МАВ.

Своим видением проблематики авиаперевезок также поделились исполнительный директор Агентства путешествий «Приморский клуб» Ольга ГУРЕВИЧ, генеральный директор ООО «Фрегат Аэро Тур» Сергей АЛЕКСЕЕВ, директор маркетингового представительства «Туристического бюро Гуама» в России Ольга ГЕРАСИМОВА и др. Продолжение следует...

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.