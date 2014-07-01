Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Под инвестиции в Приморском крае подведут новую платформу
Инвестиционные и инфраструктурные возможности Приморья в интерактивном виде в качественном режиме станут доступны к ноябрю. Об этом сообщил директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай ДУБИНИН на заседании экспертной группы по мониторингу стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
По его словам в настоящее время проводятся работы по переводу портала на более совершенную техническую платформу.
«Это позволит грузить большой объем информации быстрее, устранить сбои при большом количестве одновременных посещений портала, которые есть сейчас»,- отметил Николай Дубинин.
Он также отметил, что план создания инвестиционных и инфраструктурных объектов разработан в Приморье в рамках внедрения инвестиционного стандарта. Возможности региона наглядно и с топографической точностью уже находятся в свободном доступе на инвестиционном портале Приморского края - invest.primorsky.ru.
Перевод инвестиционного портала на новую техническую платформу будет завершен к ноябрю.
Также было отмечено, что каждый инвестор Приморья может нанести свой проект на интерактивную карту. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на портале.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
Новости раздела
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги