Под инвестиции в Приморском крае подведут новую платформу

Инвестиционные и инфраструктурные возможности Приморья в интерактивном виде в качественном режиме станут доступны к ноябрю. Об этом сообщил директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай ДУБИНИН на заседании экспертной группы по мониторингу стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

По его словам в настоящее время проводятся работы по переводу портала на более совершенную техническую платформу.

«Это позволит грузить большой объем информации быстрее, устранить сбои при большом количестве одновременных посещений портала, которые есть сейчас»,- отметил Николай Дубинин.

Он также отметил, что план создания инвестиционных и инфраструктурных объектов разработан в Приморье в рамках внедрения инвестиционного стандарта. Возможности региона наглядно и с топографической точностью уже находятся в свободном доступе на инвестиционном портале Приморского края - invest.primorsky.ru.

Перевод инвестиционного портала на новую техническую платформу будет завершен к ноябрю.

Также было отмечено, что каждый инвестор Приморья может нанести свой проект на интерактивную карту. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на портале.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.