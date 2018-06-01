Торговый дом КНДР — в Приморье

Торговый дом северокорейской продукции на Дальнем Востоке планируется открыть на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года.

Концепцию Торгового дома обсудили на встрече 21 апреля заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и заместитель министра внешних экономических дел КНДР Ли Гван Гын.

«Замысел объявить об открытии Торгового дома на Восточном экономическом форуме правильный. Не исключаю, что для поддержки данного проекта нам придется заключать межправительственное соглашение», — сказал Александр Крутиков.

Планируется создать три офиса. Головная штаб-квартира разместится во Владивостоке. Два филиала — в Москве и в Пхеньяне. При этом, ежегодно проводить на этих площадках национальную выставку товаров и услуг из КНДР и России.

По предложению корейской стороны по этому проекту были проведены консультации с председателем Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентином Паком.

Мы попросили Валентина Петровича Пака рассказать о том, как идёт работа над осуществлением этого значимого проекта.

— Хочу сказать, работа в этом направлении ведётся активная. Создана специальная рабочая группа, куда вошли представители Минвостокразвития России, администрации Приморского края, ответственные лица со стороны КНДР. В нашей первой апрельской встрече в совместной рабочей группе участвовали замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора МИД КНДР Кан Сен Хо и другие высокопоставленные лица.

Обсуждая реализацию этого проекта с корейской стороной, мы пришли к выводу, что в первую очередь необходимо изучить рынок, выбрать компании, направления сотрудничества (импорт, экспорт), которые будут выгодны обеим сторонам. Согласовать способы банковских взаиморасчётов, получение лицензий, сертификатов и многие другие организационные моменты, включая санкции.

– Каковы основные задачи проекта Торговый дом КНДР?

– Прежде всего, это развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества между Приморским краем и КНДР. Проведение в этом формате переговоров и деловых встреч между российскими и корейскими компаниями. Организация работы электронной площадки Торгового дома. По предложению Минвостокразвития не исключается участие в этом проекте и представителей Южной Кореи. Сейчас мы внимательно изучаем этот вопрос.

Корейская сторона подготовила и передала в Минвостокразвития перечень экспортных товаров, которые можно реализовывать через Торговый Дом. Это – продукты питания, строительные материалы, медикаменты и медицинское оборудование, парфюмерия, швейные изделия, электроника, изделия машиностроения, одежда, предметы народного искусства, не входящие в санкционный список.

Пора серьёзно активизировать межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР с помощью строительства автомобильного моста через реку Туманная.

– Сроки создания Торгового дома к открытию ВЭФ – очень сжатые. Успеете?

– Действительно, времени не так много. Для того чтобы успеть, нужна чёткая, энергичная работа не только снизу, но и сверху. Администрация Приморского края во главе с врио губернатора Андрей Владимирович Тарасенко активно подключилась к участию в этом важном международном проекте.

Как бы не сложилась ситуация, выставка товаров производства КНДР во Владивостоке и выставка российских товаров в Пхеньяне состоятся. Первые результаты мы увидим в рамках работы IV Восточного экономического форума.

Лариса РЕКОВА

Газета "Золотой Рог", Владивосток