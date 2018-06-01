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Владивостоку предстоит модернизация инженерных сетей
01 Июня 2018, 11:47 | Приморье
Изношенность инженерных сетей составляет практически 85-90 процентов
Глава Владивостока Виталий Веркеенко в ходе отчета перед депутатами гордумы о работе администрации в 2017 году отметил, что изношенность инженерных сетей – большая проблема для краевого центра, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«На сегодняшний день она составляет практически 85-90 %. Ежегодно на сетях ВПЭС происходит порядка 1200 аварий. На сетях городской канализации только с начала этого года зафиксировано почти 2,5 тысячи аварий, более 200 – на сетях горводопровода. Летом сетевики блокируют весь город, разрывая дороги для ремонта труб, готовясь к отопительному сезону. Аварийные очаги выявляют в процессе гидравлических испытаний, – сказал Виталий Веркеенко. – Пора перейти от работы по выявлению и ликвидации аварийных участков к профилактике. Современные технологии позволяют значительно увеличить срок службы инженерных сетей и минимизировать количество аварий, а, следовательно, и разрытий дорожного полотна и неудобств для жителей города».
Отметим, ежегодно специалисты ВПЭС и ДГК ремонтируют десятки километров городских тепловых сетей. Это связано с тем, что теплосети Владивостока в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие.
Напомним, одним из итогов рабочей поездки главы Владивостока на IX заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды стала реализация первого этапа мастер-плана по развитию Владивостока. Он предполагает поиск технологического решения по бестраншейному ремонту труб отопления в городе.
Виталий Веркеенко отметил, что эту технологию необходимо сертифицировать в России.
«Ввиду высокой температуры теплоносителя для сетей отопления и горячего водоснабжения требуется особая технология. И такая есть у наших японских партнеров, однако в России на муниципальных сетях она еще не применяется. Необходимо сертифицировать эту методику и взять на вооружение. Я настаиваю на использовании современных бестраншейных технологий, для того чтобы не нарушать ритм городской жизни, движение транспорта и благоустройство», – сказал мэр Владивостока.
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Теги: жкх реконструкция
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