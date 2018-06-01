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Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты на остров Русский

01 Июня 2018, 10:48 | Приморье
Время, за которое можно будет добраться до острова, намного сократится
 
Об этом сегодня сообщил глава краевого центра Виталий Веркеенко, выступая с годовым отчетом в думе города и отвечая после доклада на вопрос депутата Александра Щербакова. Народный избранник спросил о перспективах развития во Владивостоке общественного транспорта, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
«В апреле 2019 года завершается действие трехлетнего контракта с коммерческими перевозчиками, – пояснил глава. – Мы до этого времени серьезно пересмотрим маршрутную сеть города, в том числе по просьбе студентов ДВФУ планируем ввести экспрессы. На наш взгляд, во Владивостоке есть маршруты для этого».
 
В управлении транспорта администрации города пояснили, что, скорее всего, шаттлы будут работать на маршруте «ВГУЭС – ДВФУ» или «Изумруд» – ДВФУ», делая всего несколько остановок. Таким образом, время, за которое можно будет добраться до острова, намного сократится.
 
Этот же вопрос накануне, 30 мая, рассмотрели участники рабочей группы, в состав которой вошли студенты ДВФУ, специалисты управления транспорта и руководители автотранспортных предприятий. Решение о создании такой группы было принято после многочисленных обращений студентов к руководству города, в которых они просят устранить недостатки в работе автобусов.
 
В управлении транспорта говорят, что приветствуют инициативу студентов и готовы внести корректировки в работу автобусов. При этом здесь подчеркивают, что ждут конкретных предложений. Вчерашняя встреча завершилась договоренностью о том, что представители вуза проведут опрос среди студентов на предмет определения количества нуждающихся в ежедневном перемещении в кампус и обратном направлении, представят полученные данные в управление транспорта и уже после изучения этих данных будет принято решение об изменении в графиках движения. Следующая встреча со студентами пройдет 20 июня.
 
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Теги: транспорт  Веркеенко  автобусы  Русский 



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