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В Приморье на новое предприятие ДМЗ трудоустроено 441 человек
01 Июня 2018, 09:50 | Приморье
Предприятие в Приморье, работающее на мощностях, арендуемых у завода «Радиоприбор», обеспечено заказами до 2020 года
Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко встретился с руководством Дубненского машиностроительного завода, который работает в Приморье на базе ОАО «Радиоприбор».
Первому заместителю главы Приморья представили нового директора ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова. Российское предприятие возглавил Егор Соловьев. Стороны обсудили дальнейшее развития филиала предприятия в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в в администрации Приморья.
Егор Соловьев сообщил, что сегодня во Владивостоке в филиале завода работает 441 человек.
«Мы перевыполнили план по набору персонала, первоначально планировали набрать 412 сотрудников», – подчеркнул Егор Соловьев.
Он также рассказал, что предприятие в Приморье, работающее на мощностях, арендуемых у завода «Радиоприбор», обеспечено заказами до 2020 года.
«Мы также работаем над диверсификацией производства, готовим ряд новых проектов», – сообщил Егор Соловьев.
Александр Костенко отметил: важно расширять штат, увеличивать число работников, трудоустраивать жителей края. Программа развития предприятия также должна быть реализована. Первый вице-губернатор пожелал успехов новому руководителю предприятия.
Напомним, новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода – создан на базе завода «Радиоприбор». Он работает над выполнением гособоронзаказа, поступившего на предприятие по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. Большинство работников нового предприятия – бывшие сотрудники «Радиоприбора».
«Радиоприбор» в настоящее время проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО «Радиоприбор» от продажи имущества компании. Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства ОАО «Радиоприбор» по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.
Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО «Радиоприбора» в два миллиарда рублей хватит для полного погашения текущих требований не только по заработной плате, но и по остальным платежам – налогам, социальным отчислениям, а также перед юрлицами в 2018 году. При этом, по решению суда, заработная плата должна выплачиваться в первую очередь.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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