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В Приморье в этом году для отдыха и купания будут открыты около 80 пляжей
01 Июня 2018, 08:57 | Приморье
Наиболее востребованными традиционно станут места отдыха во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах
Приморский край – один из самых посещаемых регионов России в летний период – ежегодно местные пляжи становятся точкой притяжения для сотен тысяч российских и иностранных гостей. В этом году для отдыха и купания будут открыты почти 80 пляжей. Об этом стало известно в ходе заседания Администрации Приморского края, которое провел врио Губернатора Андрей Тарасенко.
Как доложил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, подготовка к туристскому сезону уже начата, сообщили газете "Золотой Рог" в в администрации Приморья.
«В настоящий момент муниципальные образования подали 70 заявок на освидетельствование пляжных территорий. Всего же, по полученным от муниципалитетов данным, освидетельствование пройдут более 80 пляжей», – отметил глава ведомства.
По его словам, наиболее востребованными традиционно станут места отдыха во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах.
Проверкой пляжей на соответствие нормам безопасности и санитарно-гигиенического контроля займутся специальные муниципальные межведомственные комиссии, куда войдут сотрудники Роспотребнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и других ведомств. Отмечено, что эта работа должна быть завершена к открытию сезона.
Также на совещании затронуты вопросы по обеспечению безопасности граждан на пляжах края. Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий сообщил, что к работе будут привлечены более 1200 специалистов и 300 плавсредств.
Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что с июня по октябрь ведомством будет проводиться контроль качества морской воды более чем в 70 местах массового отдыха.
Глава Приморья обратил внимание присутствующих на важность организации контроля и за деятельностью маломерных судов в летний период.
«Сейчас все начнут выходить в море, нам нужно обеспечивать порядок. Проводите дополнительные рейды», – поручил Андрей Тарасенко управлению ГИМС.
Кроме того, присутствующие обсудили ряд проблемных вопросов, касающихся нехватки машин скорой помощи в наиболее востребованных туристских территориях, развития дорожной инфраструктуры на участках, связывающих пляжи с крупными населенными пунктами, привлечения дополнительных сил для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха, организации автомобильных стоянок в прибрежной полосе, несанкционированной установки временных домиков на пляжных территориях.
Отметим, информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 42 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.
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