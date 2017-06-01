Европейское качество на Дальнем Востоке

Компания «ИНСИСТЕМС» и Группа Legrand открыли совместное предприятие в столице Приморья

Во Владивостоке началось производство электрооборудования под брендом Legrand. Компания с мировым именем, предлагающая комплексные решения для электрической и информационной структур зданий, давно поставляет свою продукцию на Дальний Восток. Но теперь, благодаря открытию совместного с компанией «ИНСИСТЕМС» проекта по производству в столице Приморья электрооборудование высочайшего качества станет еще более доступным для потребителей из регионов ДФО и Сибири.

Торжественная церемония открытия предприятия «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» - совместного проекта по производству компании «ИНСИСТЕМС» и Группы Legrand – состоялась 18 мая. На предприятии по производству источников бесперебойного питания (ИБП), которое располагается в районе БАМа, будут осуществляться сборка оборудования, калибровка и установка (обновление) программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка его работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия.

- Начало работы нового предприятия говорит о том, что все усилия, предпринимаемые правительством нашей страны и администрацией Приморского края, благоприятствуют развитию бизнеса в Приморье. Это значит, что создаются рабочие места, увеличиваются налоговые поступления, и главное – улучшается качество жизни, - пожелал успехов инициаторам проекта вице-губернатор Приморского края Александр ЮРОВ.

- Завод во Владивостоке будет производить продукцию, которая уже проверена рынком и хорошо знакома потребителю. Сегодня мы приближаем эту продукцию к заказчику. Будем стремиться поставлять оборудование, произведенное во Владивостоке, во все наши проекты в Дальневосточном регионе и в Сибири, - пообещал генеральный директор компаний «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» и «ИНСИСТЕМС» Евгений ВИРЦЕР.

Отметим, что вся продукция завода во Владивостоке соответствует российским и европейским стандартам качества, а работают на новом предприятии высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию на заводах Legrand. Проект подготовлен в короткий срок: со дня, когда руководство компании «ИНСИСТЕМС» предложило Группе Legrand открыть совместное предприятие во Владивостоке, до начала работы завода прошло чуть более года. А юридическое оформление новой компании и решение организационных вопросов заняло всего четыре месяца.

Представитель Корпорации развития Дальнего Востока Николай ЗАПРЯГАЕВ отметил высокий уровень проработки инвестиционного проекта, благодаря чему рассмотрение заявки на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток в корпорации развития Дальнего Востока потребовало меньше времени, чем обычно.

Досье "Золотого Рога": Основанная в 1996 году компания «ИНСИСТЕМС» (входит в группу ЛАНИТ) предоставляет полный комплекс услуг по оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и специального строительства. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл реализации проекта – от предпроектного исследования до сервисного обслуживания.

Компания «ИНСИСТЕМС» является авторизованным сервисным центром ИБП и авторизованным центром производства силовых шкафов Legrand. Благодаря сотрудничеству двух компаний реализовано несколько десятков крупных проектов на территории России. Среди проектов «ИНСИСТЕМС» в Дальневосточном регионе – космодром «Восточный», Амурский газоперерабатывающий завод, газопровод «Сила Сибири», Якутская ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2, завод «Звезда».

Подписание соглашения о присвоении компании «ДВ-ИНЖНИРИНГ» статуса резидента Свободного порта Владивосток состоялось во время открытия нового производства. Для предприятия возможность применения льгот и преференций, которые дает режим СПВ, крайне важна. В свою очередь, генеральный директор Группы Legrand в России и СНГ Алексис КОНАН высказал мнение, что на Дальнем Востоке сегодня есть все условия для создания современных предприятий.

- Изменения к лучшему в регионе очевидны. Мы верим в развитие Дальнего Востока и хотим, чтобы этот проект стал началом истории нашего участия в этом развитии, - добавил Алексис Конан.

Добавим, что создание производства во Владивостоке полностью укладывается в стратегию Группы Legrand по локализации производства ИБП в России: открытие в 2016 году аналогичного предприятия в Ульяновске позволило значительно сократить сроки поставки продукции покупателям. Крайне важно, что появление завода в столице Приморья Владивостоке сделает более удобным сервисное обслуживание оборудования после его поставки заказчикам в регионах ДФО.

На первом этапе новое предприятие сосредоточится на производстве источников бесперебойного питания под брендом Legrand, но вскоре, как пообещали руководители компаний, номенклатура производимой продукции существенно расширится. «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» ориентируется на поставки оборудования для крупных инфраструктурных проектов, объекты гражданского и промышленного строительства, центры обработки данных. Серьезность намерений авторов проекта подчеркивают переговоры с вузами Приморья о подготовке специалистов для производства: в перспективе штат предприятия планируется полностью комплектовать из местных сотрудников.

Артем СТРОГИН.