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Из Свободного порта Владивосток выжмут все чаинки

01 Июня 2017, 16:05 | Приморье

Индийский холдинг Madhu Jayanti переформатирует чаеразвесочное производство в Приморье

 

Индия распробовала преимущества Свободного порта Владивосток - производитель чая ООО «Джей Ти» планирует инвестировать 175 млн рублей в создание на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский» первой на Дальнем Востоке чаеразвесочной фабрики. Фактически речь идет о дальнейшем развитии проекта индийского холдинга Madhu Jayanti International Ltd, которое в 2002 году создало во Владивостоке российский филиал в лице ООО «Джей Рус», напрямую импортирующего чай из Калькутты, считающейся чайной столицей Индии.

В начале 90-х Madhu Jayanti экспортировала на российский Дальний Восток первую партию гранулированных чаев под торговыми марками «Голд Бонд» и «Король Джунглей», созданных специально для России по ГОСТу. За 20 лет чай JAY стал одним из самых популярных среди дальневосточников черных чаев. В первую очередь – из-за невысокой цены. Интересно, что гендиректор ООО «Джей Рус» и ООО «Джей Ти» Танмай ЧАКРАБАРТИ живет во Владивостоке уже 27-ой год. За это время он стал одним из завсегдатаев деловых тусовок.

ООО «Джей Ти» зарегистрировано в Артеме 2 ноября 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. ООО «Джей Рус» зарегистрировано во Владивостоке в феврале 2002 года. Уставный капитал на данный момент составляет 4,991 млн рублей. Единственным учредителем обеих компаний выступает зарегистрированная в Сингапуре компания с ограниченной ответственностью Multitrade Overseas PTE.LTD. Специализация предприятий - производство чая и кофе. По итогам 2015 года «Джей Рус» получило 54,551 млн рублей чистой прибыли при выручке в 753,784 млн рублей.

«Джей Ти», получившее статус резидента Свободного порта, планирует запустить производство в четвертом квартале 2017 года.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов - с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит необходимое новое технологическое оборудование в цехах и настроит производственные линии.

Выгодное географическое местоположение позволит резиденту развивать поставки продукции на всю территорию Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь.

Генеральный директор ООО «Джей Ти» Танмай Чакрабарти пояснил, что решение о получении статуса резидента Свободного порта основано на возможности применить в реализации инвестпроекта предоставляемые налоговые преференции.

«Приоритетной задачей для нас является выпуск качественной продукции по доступной цене для покупателя. В планах - развивать предприятие, увеличивать рынок сбыта продукции, в том числе наладить экспорт в такие страны как Беларусь, Монголия, Казахстан, Китай. Создаваемое в Приморском крае производство станет самым крупным в России для нашего холдинга. К тому же площадка «Янковского» позволяет сосредоточить всю инфраструктуру предприятия в едином комплексе», - сказал Танмай Чакрабарти, слова которого приводит Минвостокразвития.

Досье "Золотого Рога": Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток помимо Приморского края распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). Резидентами СПВ на данный момент являются 188 компаний с объемом инвестиций более 275 млрд рублей.

В каждом из трех цехов основного производства будут выпускаться разные виды продукции. «Джей Ти» намерена наладить в Приморье производство черного и зеленого байхового фасованного чая для разовой заварки, а также гранулированного и крупнолистового чая высшего и первого сортов под торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр», «Синий Алмаз».

Также на фабрике будет работать лаборатория по контролю качества сырья, материалов и выпускаемой готовой продукции. Продукция будет изготавливаться из 100% индийского сырья, на каждой пачке будет размещен подтверждающий знак Чайного Совета Индии - Tea India.

Ранее г-н Чакрабарти пояснял, что в настоящее время во Владивостоке фасуется порядка 180 тонн индийского чая.

«Мы хотим в ближайшие пять лет увеличить объем вдвое. На сегодняшний день почти 95% нашей продукции фасуется во Владивостоке, производственные и складские помещения расположены в разных частях города. Несколько месяцев назад мы решили объединить всю инфраструктуру компании под одной крышей. Провели переговоры с руководством «Янковского». Подписанный сегодня договор – первый этап нашего сотрудничества», - сказал инвестор в августе 2016 года после подписания предварительного договор о размещении на территории промпарка «Янковский» новых производственных мощностей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: чай  свободного порта владивосток  madhu jayanti 



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